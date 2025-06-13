Такий спосіб дає змогу насолоджуватись ягодами навіть взимку

Полуницю легко заморозити, і вона добре зберігається в морозильній камері протягом кількох місяців. Такий спосіб дає змогу насолоджуватись ягодами навіть взимку. Real Simple розповідає, як правильно заморожувати полуницю.

Як правильно заморозити полуницю?

Спочатку потрібно ретельно перебрати свою полуницю – позбудьтесь запліснявілої та м’якої полуниці. Майте на увазі: якщо полуниця не смачна зараз, вона також не буде смачною після заморозки.

Ягоди, які залишились, промийте в друшляку під холодною проточною водою, струсіть зайву воду. Висушіть полуницю паперовими рушниками або чистим кухонним рушником, щоб видалити якомога більше води. Чим сухіша буде полуниця, тим менше на ній утворюватиметься льоду.

Якщо ви заморожуєте полуницю цілою або нарізаною, викладіть її на деко, застелене вощеним чи пергаментним папером або силіконовим килимком для випічки. Залиште ягоди заморожуватися на кілька годин в один шар, щоб уникнути злипання.

Після цього ви можете пересипати полуницю в пакет або контейнер, придатний для заморожування, укладаючи шарами, щоб зменшити вплив холодного повітря. Якщо ви використовуєте пакет, спробуйте теж мінімізувати кількість повітря в ньому.

В кінці обов’язково напишіть дату заморожування на упаковці, адже через 6 місяців полуниця почне втрачати свої смакові якості.