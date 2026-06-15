Температура води може впливати на зменшення одягу, але вона рідко є єдиним чинником

Питання про те, чи може холодна вода змінити розмір одягу під час прання, хвилює багатьох. Часто побоювання виникають після того, як деякі речі зменшуються після прання. Martha Stewart розповідає, чи справді холодна вода зменшує одяг.

Чи може холодна вода зменшити одяг?

Температура води може впливати на зменшення одягу, але вона рідко є єдиним чинником. Холодна вода загалом вважається найбезпечнішим варіантом для більшості видів одягу, зазначає Джеймс Джоун, експерт з прання та співзасновник компанії Rinse. За його словами, така вода допомагає волокнам зберігати свою форму.

У більшості випадків причиною зменшення одягу є тепло та механічне перемішування, особливо під час сушіння, додає експертка з прання Алісія Соколовська.

Що насправді викликає зменшення?

Цей процес відбувається, коли волокна одягу стискаються: внаслідок впливу вологи, тепла чи механічного перемішування. Тепла вода може спричинити незначну усадку льону та бавовни, але зазвичай не впливає на синтетичні тканини. А при пранні в гарячій воді найбільший ризик зменшення мають натуральні волокна.

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«Шерсть, зокрема, дуже чутлива до умов прання. Вона вбирає вологу, що призводить до набрякання волокон. Під час прання механічне перемішування в поєднанні з теплом може швидко витіснити цю вологу, що призводить до зміщення, переплетення та стискання волокон. Це не тільки призводить до усадки, але й може погіршити тактильні відчуття від одягу: перетворюючи м’яку, розкішну текстуру на більш жорстку», – каже Джоун.

Синтетичні матеріали є більш стабільними, тому вони менш схильні до зменшення. Але навіть синтетичні матеріали чутливі до впливу тепла: надмірна температура сушарки може їх деформувати або зіпсувати.