Однак експертка застерігає: такий підхід може бути помилковим

Багато хто вважає, що мандарини достатньо просто очистити від шкірки – і можна їсти. Однак експертка застерігає: такий підхід може бути помилковим. Oboz.ua розповідає, чи потрібно мити мандарини перед вживанням.

Чи потрібно мити мандарини перед вживанням?

Мандарини потрібно обов’язково мити перед вживанням. І таку процедуру необхідно робити з усіма продуктами, які могли довго зберігатися, перебувати на складах або оброблялися пестицидами або іншими хімічними речовинами для захисту від шкідників. Ці речовини можуть бути шкідливими для здоров’я людини.

Деканка факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів та природокористування Лариса Баль-Прилипко зазначила, що немиті плоди особливо небезпечні для дітей. Вони дуже часто хворіють на різні алергії, тож будь-які продукти обов’язково треба промити під водою.

«Везуть до нас фрукти з різних країн, їх додатково обробляють – і, звичайно, краще ретельно помити. Інколи ті самі яблука, які приїжджають з-за кордону, також обробляють, і їх не можна відмити навіть гарячою водою. Лікарі навіть рекомендують ретельно їх змивати різними засобами, наприклад, плівку зчищати. Тому, звичайно, мандарини люблять діти, вони будуть брати зі столу, руками чистити, на руках залишатимуться різні матеріали, якими обробляють, і дітки дуже часто хворіють на різні алергії», – пояснила вона.