Перш ніж використовувати харчову соду, важливо розуміти, що вона може, а що не може

Миття овочів перед вживанням є важливим етапом забезпечення харчової безпеки. Хоча зазвичай вважається, що промивання продуктів під проточною водою є достатнім, багато хто знає, що додавання харчової соди може зробити цей процес ще ефективнішим. Martha Stewart розповідає, чи справді потрібно мити овочі харчовою содою.

Чи може бути харчова сода корисною для миття?

Перш ніж використовувати харчову соду, важливо розуміти, що вона може, а що не може. За словами експертів, сода утворює слаболужний розчин, який допомагає розм’якшити поверхневий бруд і видалити деякі залишки пестицидів з овочів.

Дослідження показали, що вона може зробити певні пестициди, зокрема фунгіцид тіабендазол та інсектицид фосмет, менш стійкими та легшими для змивання. Однак сода не може видалити пестициди, які вже встигли ввібратися в овочі.

Найкраще харчова сода діє на тверді овочі, тому її не рекомендують використовувати для ніжних продуктів. Надмірне замочування або миття може пошкодити ніжні овочі та вплинути на їхню текстуру та якість.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також важливо знати, що харчова сода не є дезінфекційним засобом. Експерти зазначають, що вона може допомогти видалити бруд і деякі залишки пестицидів, але вона не знищує бактерії.

Як правильно використовувати харчову соду для миття овочів?

Щоб приготувати розчин для миття овочів з харчовою содою, вам потрібно змішати 1 чайну ложку харчової соди з 2 склянками холодної води у великій мисці. Повністю занурте овочі та залиште їх замочуватися не довше ніж на 15 хвилин, час від часу перемішуючи, щоб відокремити бруд.

Після цього продукти слід ретельно промити під прохолодною проточною водою, а потім висушіть перед зберіганням або вживанням овочів.

Ви можете збільшити або зменшити об’єм розчину за потребу – просто дотримуйтесь того самого співвідношення харчової соди та води та використовуйте достатню кількість рідини, щоб повністю покрити овочі.