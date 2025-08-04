Кожного собаку слід оцінювати індивідуально, а правила застосовувати виходячи з потреб цих стосунків

Багато власників собак обожнюють обійматися на дивані зі своїми собаками. Проте не всі погоджуються з тим, що собакам можна перебувати на дивані. Express розповідає, чи варто дозволяти своєму собаці лежати на дивані.

«Насправді, чи дозволяти собаці залазити на меблі, має залежати від її поточного рівня розуміння правил домашнього вжитку та ваших особистих бажань», – розповідає професійна кінологиня Шеннон Вільямс.

Вона зазначила, що не повинно бути однакових правил для двох собак. Натомість кожного собаку слід оцінювати індивідуально, а правила застосовувати виходячи з потреб цих стосунків.

«Якщо у вас добре вихований собака без проблем з поведінкою, і ви задоволені рівнем його дресирування, немає жодної причини не дозволяти йому сидіти на ваших меблях», – розповіла кінологиня.

Ваше рішення може ґрунтуватися на тому, чи хвилює вас потенційний безлад, який може залишитися після улюбленця на вашому дивані. Однак такі привілеї слід «негайно скасувати», якщо ви попросите собаку посунутися, а вона висловить своє небажання у формі агресії.

Тим, чиї собаки ще не є «ідеально слухняними», рекомендується встановити межі. Ваш улюбленець повинен розуміти, що йому можна, а що ні. Шеннон пропонує дозволяти собаці бути на дивані лише за запрошенням.

Зрештою, рішення про те, чи хочете ви дозволити своєму собаці залазити на диван, залежить від вас, вам просто слід переконатися, що це робиться за правильних обставин.