Від початку дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі військово-зобовʼязані чоловіки віком від 18 до 60 років, а безпосередньо призову – від 25 років. Частина підприємств мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації, втім якщо працівника таки призвали, роботодавець має перед ним певні зобовʼязання.

ZAXID.NET із посиланням на Державну службу з питань праці пояснює, чи зберігається за призваним працівником робоче місце та які гарантії має такий працівник.

Гарантії для працівників

Навіть під час воєнного стану трудові відносини між працівником та роботодавцем регулюються законодавством. Згідно зі ст. 119 Кодексу законів про працю. За працівниками, призваними на строкову військову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу, службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду й до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада, незалежно від форми власності.

Але за працівниками, які були призвані до армії, не зберігається середній заробіток.

«У разі надходження повідомлення про призов працівника до лав ЗСУ видається наказ про збереження за таким працівником місця роботи і посади на весь період служби», – йдеться у повідомленні.

Як можуть покарати роботодавця

За порушення гарантій працівника, призваного на військову службу, роботодавець нестиме адміністративну відповідальність, передбачену ч. ст. 41 КУпАП. Його можуть оштрафувати від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).