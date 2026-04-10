Не всі фарби, які використовують для декорування, підходять для харчових продуктів

Перед Великоднем багато хто фарбує яйця, однак не всі барвники є безпечними для здоров’я. Деякі речовини можуть проникати крізь шкаралупу або залишатися на поверхні, створюючи ризик під час споживання. «РБК-Україна» розповідає, якими барвниками не варто фарбувати яйця.

Яких барвників варто уникати?

Не всі фарби, які використовують для декорування, підходять для харчових продуктів. Зокрема, не рекомендується застосовувати:

Анілінові фарбники. Вони містять токсичні речовини та можуть викликати отруєння. Художні фарби – акварель, гуаш, фарби для стін. Вони не призначені для контакту з їжею. Маркери, фломастери, чорнила, які не мають спеціального маркування «харчовий». Вони також небезпечні.

Такі речовини можуть містити важкі метали – свинець, ртуть або кадмій, а також токсичні сполуки та канцерогени. Навіть якщо шкаралупа яйця здається цілою, через її пористу структуру шкідливі речовини можуть проникати всередину.

Під час вибору барвників важливо звертати увагу на маркування. Продукт має бути позначений як «харчовий барвник» і відповідати стандартам якості.

Але якщо ваше яйце має тріщини, то будь-який барвник може потрапити всередину. Тому такі крашанки краще не вживати.