Пізні вечері збільшують ризик проблем зі здоров'ям, зайвою вагою і ожирінням

Багато хто з нас після напруженого трудового дня ввечері хоче смачно поїсти. І якщо таке бажання виникає зрідка, великої шкоди для організму не буде. Та коли пізні вечері, після 9 години вечора, увійдуть у звичку і стануть регулярними, це може мати негативні наслідки.

Науковиця з харчування та сну з Колумбійського університету Марі-П'єр Сен-Онж каже, що людський організм навчився переробляти поживні речовини впродовж дня, а також зберігати енергію вночі. І порушення цього природного ритму може викликати проблеми зі здоров’ям, пише The New York Times.

Кілька досліджень, наприклад, виявили, що вечеря за три години до сну може погіршити симптоми печії або кислотного рефлюксу. Інші дослідження показали, що прийом їжі за одну-три години до сну призводить до його порушень.

Однак найбільш інтригуюче дослідження пізнього прийому їжі було зосереджено на його зв’язку з вагою тіла та метаболічним здоров’ям, каже нейробіолог із Бригамської та жіночої лікарні в Бостоні Френк Шір. Ті, хто їв за дві години до сну, мали на 80% більше шансів мати надмірну вагу або ожиріння, ніж ті, хто не їв у цей час. Подібні результати дослідники виявили у дорослих у Швеції та Японії.

У дослідженні 2023 року, в якому взяли участь понад 850 дорослих у Британії, ті, хто регулярно перекушував після 21:00, мали вищий рівень ризику діабету, більші стрибки рівня цукру та жиру в крові після денного прийому їжі, ніж ті, хто не їв пізно ввечері.

Дослідники радять уникати пізніх вечер, не їсти за три-чотири години до сну. Це позитивно позначиться на здоров'ї у довгостроковій перспективі і може зменшити симптоми кислотного рефлюксу, який заважає нормальному сну. Людям, які працюють пізно ввечері, фахівці радять найбільшу кількість їжі споживати між 7 годиною ранку і 7 годиною вечора.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.