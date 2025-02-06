Кріп, як і багато інших ароматних трав, містить велику кількість ефірних олій

Щоб отримати багатий і ароматний врожай кропу, важливо враховувати не тільки час посіву, а й всі етапи підготовки. Успіх починається з ретельної обробки насіння, а також створення оптимальних умов для його розвитку ще до того, як ви навіть посієте його у ґрунт. Як підготувати насіння та які фактори впливають на ріст, пишуть «Ua.Новини».

Підготовка до посіву: важливі нюанси

Кріп, як і багато інших ароматних трав, містить велику кількість ефірних олій, що робить його ріст досить повільним. Через це насіння потребує спеціальної обробки, щоб активувати його проростання. Почніть з вибору якісного насіння. Якщо воно не буде здоровим, навіть найкращі умови не принесуть бажаного результату. Важливою умовою є і правильний склад ґрунту. Якщо він занадто кислий, кріп не буде розвиватися належним чином. Для цього ще восени слід внести в ґрунт попіл і фосфорні добрива, а калійне підживлення краще відкласти до весни. Азотні добрива стимулюють швидке і рясне зростання рослин.

Як обробити насіння кропу

Щоб активувати проростання насіння, скористайтесь простим методом попередньої обробки. Візьміть шматок тканини, покладіть на нього насіння і акуратно зав'яжіть. Потім занурте пакунок у гарячу воду, залишаючи його там на три дні. Важливо пам'ятати, що воду слід постійно міняти: як тільки вона охолоне, доливайте гарячу. Після цього покладіть насіння разом з тканиною в пакет і залиште його в теплому місці на ще чотири дні. Через цей час ви побачите перші паростки – це сигнал до того, що насіння готове до висіву.