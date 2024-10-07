Багато садівники рекомендують перебрати, відсортувати і провести обробку тюльпанів перед посадкою

Якщо ви плануєте посадити тюльпани восени, тоді вам варто обробити цибулини, щоб захистити їх від промерзання, гризунів та інфекцій. Чим ще корисна обробка цибулин і яким способом це найкраще зробити, пише Fermer.blog.

Чим корисна обробка цибулин перед посадкою

Багато садівники рекомендують перебрати, відсортувати і провести обробку тюльпанів перед посадкою. Адже це:

захист проти комах і гризунів;

профілактика і лікування від захворювань;

у оброблених цибулин підвищується енергія росту; на наступний рік квітки виростають більш красивими і міцними, а стебла і листя пружними, це добре допомагає тримати форму кольорів при тривалому транспортуванні;

молоді бульби крще розвиваються.

Способи обробки тюльпанів перед посадкою

Більшість цибулинних рослин висаджують в осінній період, адже він вважається найвдалішим для посадки. За зиму вони адаптуються до кліматичних умов регіону і надалі дають хороший урожай. Перші паростки з'являються відразу після того, як відтанув сніг і починає гріти весняне сонце, а сам ріст листків дуже стрімкий.

Посадковий матеріал краще всього купувати в спеціалізованих магазинах і тільки у перевірених продавців. Щоб зберегти і виростити красиві, здорові квіти на своїй садовій ділянці, досвідчені садівники радять обробити бульби перед посадкою препаратами:

«Фундазол» – фунгіцид та протруйник широкого спектру протигрибкової системної дії. Для розчину знадобиться 10 г порошку, розвести його з 2 л води, розмішати і занурити цибулини в нього на 1 годину;

«Витарос» – високоефективний засіб, він пригнічує розвиток збудників хвороб, які знаходяться як на поверхні, так і всередині бульб. Для боротьби з захворюваннями беруть 2 мл суспензії розчиняють в 1 л рідини, опускають тюльпани так, щоб вони були повністю покриті розчином на 30 хвилин;

«Епін» – одну краплю препарату додати до 2 л води, перемішати і замочити коренеплоди на 1 добу. Після того як пройшов зазначений час замочування, цибулини виймають, просушують і висаджують у грунт.

Ополіскувати їх від препарату не потрібно. Крім цього, всі роботи рекомендується проводити в гумових рукавичках.

Як обробити цибулини марганцівкою

Ще одним з найпопулярніших і простих способів обробки тюльпанових цибулин, вважається розчин марганцівки. Щоб отримати хороший результат дезінфекції бульб, необхідно дотримуватися такої схеми: із заздалегідь відсортованих тюльпанів зняти лушпиння, на її поверхні і під нею можуть бути грибкові пори хвороб і шкідники, крім того, це допоможе кращому засвоюватись поживним речовинам.

Знімати шари потрібно акуратно, щоб не пошкодити поверхню самої цибулини. Якщо на поверхні бульби є невеликі пошкодження, їх можна зрізати з допомогою гострого ножа. При цьому знімати пошкоджені частини потрібно дуже тонким шаром, щоб не пошкодити в глибину цибулинку. В ємність влити воду, всипати невелику кількість марганцівки (перманганат калію), розчин повинен бути світло-рожевого кольору, занурити в нього весь підготовлений матеріал і залишити настоюватися близько 1 години. Після рідину злити, вміст висипати з тари, розрівняти рівним шаром і дати просохнути.