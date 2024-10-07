Чим обробити тюльпани перед посадкою восени, щоб вони добре перезимували
Якщо ви плануєте посадити тюльпани восени, тоді вам варто обробити цибулини, щоб захистити їх від промерзання, гризунів та інфекцій. Чим ще корисна обробка цибулин і яким способом це найкраще зробити, пише Fermer.blog.
Чим корисна обробка цибулин перед посадкою
Багато садівники рекомендують перебрати, відсортувати і провести обробку тюльпанів перед посадкою. Адже це:
- захист проти комах і гризунів;
- профілактика і лікування від захворювань;
- у оброблених цибулин підвищується енергія росту; на наступний рік квітки виростають більш красивими і міцними, а стебла і листя пружними, це добре допомагає тримати форму кольорів при тривалому транспортуванні;
- молоді бульби крще розвиваються.
Способи обробки тюльпанів перед посадкою
Більшість цибулинних рослин висаджують в осінній період, адже він вважається найвдалішим для посадки. За зиму вони адаптуються до кліматичних умов регіону і надалі дають хороший урожай. Перші паростки з'являються відразу після того, як відтанув сніг і починає гріти весняне сонце, а сам ріст листків дуже стрімкий.
Посадковий матеріал краще всього купувати в спеціалізованих магазинах і тільки у перевірених продавців. Щоб зберегти і виростити красиві, здорові квіти на своїй садовій ділянці, досвідчені садівники радять обробити бульби перед посадкою препаратами:
- «Фундазол» – фунгіцид та протруйник широкого спектру протигрибкової системної дії. Для розчину знадобиться 10 г порошку, розвести його з 2 л води, розмішати і занурити цибулини в нього на 1 годину;
- «Витарос» – високоефективний засіб, він пригнічує розвиток збудників хвороб, які знаходяться як на поверхні, так і всередині бульб. Для боротьби з захворюваннями беруть 2 мл суспензії розчиняють в 1 л рідини, опускають тюльпани так, щоб вони були повністю покриті розчином на 30 хвилин;
- «Епін» – одну краплю препарату додати до 2 л води, перемішати і замочити коренеплоди на 1 добу. Після того як пройшов зазначений час замочування, цибулини виймають, просушують і висаджують у грунт.
Ополіскувати їх від препарату не потрібно. Крім цього, всі роботи рекомендується проводити в гумових рукавичках.
Як обробити цибулини марганцівкою
Ще одним з найпопулярніших і простих способів обробки тюльпанових цибулин, вважається розчин марганцівки. Щоб отримати хороший результат дезінфекції бульб, необхідно дотримуватися такої схеми: із заздалегідь відсортованих тюльпанів зняти лушпиння, на її поверхні і під нею можуть бути грибкові пори хвороб і шкідники, крім того, це допоможе кращому засвоюватись поживним речовинам.
Знімати шари потрібно акуратно, щоб не пошкодити поверхню самої цибулини. Якщо на поверхні бульби є невеликі пошкодження, їх можна зрізати з допомогою гострого ножа. При цьому знімати пошкоджені частини потрібно дуже тонким шаром, щоб не пошкодити в глибину цибулинку. В ємність влити воду, всипати невелику кількість марганцівки (перманганат калію), розчин повинен бути світло-рожевого кольору, занурити в нього весь підготовлений матеріал і залишити настоюватися близько 1 години. Після рідину злити, вміст висипати з тари, розрівняти рівним шаром і дати просохнути.