Всередині літа у часнику зупиняється розвиток наземної частини і починає активно формуватися підземна цибулина

Якщо ви хочете отримати великий врожай часнику, тоді липень – ідеальний час, щоб підживити його. Які добрива обрати, пише Fermerstvo.

Мінеральні добрива

Всередині літа у часнику зупиняється розвиток наземної частини і починає активно формуватися підземна цибулина, в якій накопичуються поживні речовини. У цей період рослини потребують добрив з підвищеним вмістом калію та фосфору.

монофосфат калію – 20-25 г на 1 м 2 ;

; сульфат калію або калімагнезія – 13-15 г та суперфосфат - 20-25 г на 1 м2.

Азотні добрива використовувати в літні місяці не рекомендується, тому що це викличе непотрібне зростання зеленої маси і загальмує розвиток цибулини.

Гранули попередньо розводять у воді, приготованим розчином поливають часникові грядки. З суперфосфату спочатку готують витяжку (подрібнюють і заливають на 24 години невеликою кількістю гарячої води), потім розбавляють. Часник не переносить хлор, тому від використання хлоровмісних речовин (калій хлористий) краще утриматися.

Органічні добрива

Прихильники органічного землеробства можуть скористатися традиційними органічними добривами:

деревна зола. Золу рівномірно розсипають між рядами, потім закладають у ґрунт і добре поливають водою або готують розчин: 0,2 кг золи заливають 10 л води, настоюють 2-3 дні, періодично перемішуючи і поливають часник з розрахунку 5-6 л на 1 м 2 ;

; гній, що добре перепрів (перегній) – 1 відро на 1 м2.

Коровяк і курячий послід не годяться для підживлення часнику в період росту цибулини, оскільки ці добрива містять велику кількість азоту.

Вважається, що органіка краще засвоюється рослинами, запобігає утворенню нітратних сполук і не окислює ґрунт.

Безпрограшним варіантом для підживлення часнику є трав'яні настої. Можете зібрати у великий чан усі виполоті бур'яни, скошену траву, овочеве бадилля та інші рослинні рештки. Заповніть його приблизно на 2/3, залийте теплою водою і настоюйте 2-3 тижні, прикривши кришкою. Перед застосуванням розчин потрібно розвести 10 літрами води. Але оскільки тут теж є азот, то на вилийте на 1 м2 не більше 2-3 л.

Народні засоби

Деякі городники більше довіряють старовинним народним рецептам:

перекис водню (3%): 2 ст. л. на 1 л води (обприскують наземну частину);

йод: на відро води 40 крапель препарату (розбризкують по листі);

дріжджі: 100 г дріжджів заливають 3 л теплої води.

Застосовувати нашатирний спирт для підживлення часнику в період дозрівання не варто, оскільки він багатий сполуками азоту.

Готові комплексні добрива

У магазинах для садівників та городників можна знайти спеціалізовані добавки для підживлення часнику:

«Біомастер»;

«Здравень»;

«Фертика»;

«Лук»;

«Агрікола».

Такими препаратами дуже зручно користуватися, оскільки вони мають збалансований та оптимальний для підживлення часнику склад. Їх застосовують у концентрації та кількостях суворо за інструкцією на упаковці.