Найпростіше добриво для герані можна приготувати з того, що є на кухні

Пеларгонія, більш відома як герань, – одна з найулюбленіших кімнатних рослин, яка прикрашає підвіконня цілий рік. Вона невибаглива, добре переносить спеку та короткочасну посуху, але взимку або за неправильного догляду її стан може швидко погіршитися. Квіти в’януть, листя жовтіє, а цвітіння припиняється. Щоб уникнути цього, варто підживити рослину простим, але дуже ефективним солодким розчином. Рецепт такого добрива пише Oboz.ua.

Чому герань потребує підживлення

У холодну пору року пеларгонія отримує менше сонячного світла, а температура в приміщенні часто змінюється через опалення чи провітрювання. Волога на вікнах створює надлишок конденсату, що може призвести до загнивання коріння. Через це рослина слабшає, сповільнюється ріст і погіршується цвітіння. Саме в цей час герань особливо потребує додаткового живлення, яке допоможе їй відновитися.

Секрет ефективного солодкого підживлення

Найпростіше добриво для герані можна приготувати з того, що є на кухні. Для цього знадобляться лише два інгредієнти – звичайна вода та цукор. Такий розчин діє м’яко, але ефективно: цукор є джерелом глюкози, яка допомагає клітинам рослини швидше засвоювати поживні речовини та стимулює активне цвітіння.

Рецепт приготування

Налийте у ємність 600 мл води кімнатної температури. Додайте 1 столову ложку цукру та добре перемішайте. Полийте пеларгонію під корінь невеликою кількістю розчину.

Проводити таке підживлення варто не частіше одного разу на місяць. Надлишок вологи або частий полив цукровою водою може спричинити розвиток плісняви та гнилі, тому головне – помірність.

Коли і як застосовувати

Цукрове підживлення корисне не лише взимку. Якщо герань стоїть у затемненому місці або на північному підвіконні, цукрову воду можна використовувати й улітку. Таке добриво допомагає підтримувати силу рослини під час періодів нестачі світла та стимулює повторне цвітіння.