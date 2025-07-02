Ідеальний варіант – поживний розчин на основі дріжджів і цукру

Вирощування великої і здорової капусти – мрія кожного городника. Проте не всі знають, як правильно підживити рослини, щоб отримати щедрий врожай. Ukr.Media пише про простий і натуральний спосіб, який допоможе зробити качани міцними і великими без хімії.

Що використовувати

Ідеальний варіант – поживний розчин на основі дріжджів і цукру. Дріжджі допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини та покращують структуру землі, роблячи її пухкою й повітропроникною.

Для приготування розчину на 1 літр теплої води додайте 100 грамів дріжджів і 50 грамів цукру. Ретельно розмішайте і залиште настоятися в теплому місці на 2-3 години.

Поливати капусту потрібно під корінь, витрачаючи приблизно по одному літру розчину на кожну рослину. Повторюйте процедуру раз на два тижні і вже за місяць помітите результат.