Це можна легко виправити, адже лаванді не потрібні дорогі добрива

Якщо лаванда розвивається надто повільно або цвіте не надто рясно, причина може бути в недостатньому підживленні. Проте це можна легко виправити, адже лаванді не потрібні дорогі добрива. GardeningKnowHow розповідає, чим можна підживити лаванду, щоб вона стала пишнішою.

Чим можна підживити лаванду?

Експерти зазначають, що для підживлення лаванди потрібно використати звичайну крейду. Річ у тім, що більшість ґрунтів у наших садах природно багаті, злегка кислі та щільні, і це є повною протилежністю того, що хоче лаванда.

Тому тут на допомогу приходить звичайна біла крейда. Коли ви вносите її у вашу грядку, вона діє як заспокійливий антацид, нейтралізує кислотність та імітує крейдяне середовище з високим pH ґрунту, що дуже подобається лаванді.

Звісно, все також залежить й від балансу, і крейда не стане чарівним засобом, якщо ваш ґрунт важкий або в повній тіні. Але з урахуванням сорту лаванди, зони вирощування, рівня сонячного освітлення та дренажу ґрунту, надзвичайно важливо перевіряти рівень pH ґрунту. Коли ґрунт занадто кислий, лаванда не може поглинати поживні речовини навколо неї. Усунувши цю перешкоду, ви даєте корінню можливість вільно вбирати все необхідне для формування міцних стебел та яскраво-фіолетових суцвіть.

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Який вид крейди найкраще підійде?

Ви можете використовувати традиційну білу крейду для дошки або тротуару. Однак краще не використовувати неонову, блискучу та водостійку крейду. Ці різновиди містять велику кількість штучних барвників, полімерів та сполучних речовин. Тому краще зупиніть свій вибір на звичайній білій крейді.