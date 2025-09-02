Томати не люблять різких змін клімату

Негода, дощі, зниження температури чи град часто негативно впливають на стан томатів. Рослини слабшають, їхні листки жовтіють, зав’язі опадають, а самі плоди стають меншими. Проте правильне підживлення допоможе відновити силу кущів і повернути врожай. Детально про це пишуть «Новини.Live».

Як негода впливає на помідори

Томати не люблять різких змін клімату. Тривалі дощі вимивають з ґрунту важливі елементи, зокрема азот. Похолодання уповільнює засвоєння поживних речовин, а град пошкоджує листя, сприяючи розвитку грибкових захворювань. Усе це послаблює рослину та може призвести до зупинки росту і втрати врожаю.

Симптоми, які свідчать про потребу в підживленні

нижнє листя стає жовтим, можлива нестача азоту;

плоди мають неправильну форму або залишаються дрібними – сигнал про дефіцит калію чи кальцію;

на кінцях плодів з’являються темні плями – ознака верхівкової гнилі;

рослина перестає рости й не утворює нових зав’язей.

Підживлення, яке допоможе відновити рослини:

для активного росту : підійде настій коров’яку (0,5 л на 10 л води) або розведений курячий послід у пропорції 1:15;

для покращення якості плодів : монофосфат калію (10 г на 10 л води) застосовують кожні 14 днів;

проти верхівкової гнилі : кальцієва селітра (10 г на 10 л води) допоможе запобігти проблемі;

екстрена підтримка: обприскування сумішшю борної кислоти, золи та йоду або використанням хелатних мікроелементів.

Як запобігти хворобам після дощу

Висока вологість сприяє розвитку фітофтори. Щоб запобігти захворюванню, застосовуйте біологічні препарати, наприклад, «Фітоспорін» або «ФітоХелп». Добре діє і настій лушпиння цибулі. Якщо на листі з’явилися бурі плями, варто перейти до фунгіцидів системної дії, наприклад, «Ридоміл Голд».

Що не варто робити: поширені помилки

Зайве внесення азоту. Після дощу багато хто підживлює томати надмірно, що призводить до нарощування листя замість плодів.

Підживлення під час дощу. Добрива в таку погоду не засвоюються, бо змиваються з ґрунту.

Внесення без попереднього поливу. Якщо удобрювати сухий ґрунт, це може спричинити опіки кореневої системи.

Ігнорування профілактичних заходів. Після вологих періодів важливо обробити рослини від грибкових інфекцій, без цього врятувати урожай буде складно.