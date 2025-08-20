У серпні рекомендується поступово зменшувати полив

У другій половині літа багато городників стикаються з проблемою, коли велика кількість томатів залишаються зеленими, незважаючи на великий розмір. Щоб уникнути масового збирання недозрілих помідорів у кінці сезону, фахівці рекомендують стимулювати визрівання врожаю прямо на кущах. Як це зробити, пише «Флористікс».

Контроль поливу та припинення підживлення

У серпні рекомендується поступово зменшувати полив, а всі кореневі підживлення припинити. Надлишок вологи у цей період провокує зростання нових пагонів та формування зав’язі, яка, швидше за все, не встигне дозріти. Особливо це актуально для високорослих сортів, які не обмежують ріст самостійно. Часті поливи також негативно впливають на смак плодів, вимиваючи з них цукри, і можуть призвести до розтріскування або загнивання. Поливати кущі слід лише в разі сильної спеки, обмежуючись мінімальною кількістю води.

Вершкування томатів

Щоб зосередити поживні речовини на визріванні вже сформованих плодів, у середині серпня виконують вершкування кущів. Це передбачає видалення всіх пасинків, прикореневих пагонів і точок росту, тобто обрізання верхівок на основних стеблах. При цьому над останньою плодовою китицею залишають не більше 2-3 листків. Таке листя продовжує живити плоди, одночасно зупиняючи ріст зеленої маси.

Поступове видалення листя

Дозрівання плодів пришвидшується і завдяки обрізанню нижніх листків до тієї китиці, яка починає червоніти. Оскільки дозрівання у томатів відбувається знизу вгору, обрізання варто проводити поступово. Проте в умовах сильної спеки листя, особливо з південного боку, слід залишати, оскільки воно захищає плоди від сонячних опіків. Якщо ж літо прохолодне, видалення листя може значно пришвидшити визрівання.

Обробка йодним розчином

Додатковим стимулом для дозрівання є обприскування кущів розчином йоду (20-30 крапель на 10 літрів води). Процедуру проводять раз на тиждень у вечірній час, коли вже немає прямого сонячного світла. Така обробка не лише активізує дозрівання плодів, а й діє як профілактика фітофторозу, одночасно покращуючи смакові якості помідорів.

Метод легкого «голодування»

Ще одним ефективним методом вважається обмеження надходження вологи й поживних речовин до рослини. Для цього застосовується механічний прийом: стебло куща біля основи обережно підтягується вгору до характерного легкого хрускоту, це сигнал про обрив дрібних всмоктувальних корінців. Після цього поживні речовини з коренів рухаються менш активно, але вже наявні плоди починають швидше дозрівати. Застосовувати прийом доцільно ближче до кінця серпня.