На початку літа цибуля особливо добре засвоює поживні речовини

Щоб виростити справді велику й соковиту цибулю, червень – ключовий місяць. Саме в цей період рослина активно набирає силу, тому важливо вчасно її підживити та правильно поливати. Якщо все зробити грамотно, урожай приємно здивує і розміром, і якістю, і тривалістю зберігання. Чим підживити цибулю, пише «24 Канал».

На початку літа цибуля особливо добре засвоює поживні речовини. Тож ідеально, якщо перше підживлення ви зробите на початку червня. Найкраще використовувати органіку, наприклад, рідкий розчин коров’яку, перегній або курячий послід (у гранулах чи у вигляді настою). Такі натуральні добрива стимулюють розвиток пера, покращують ріст кореневої системи та зміцнюють рослину в цілому.

Через тиждень після першого підживлення варто провести друге – цього разу на основі деревної золи. Зола не лише живить рослину, а й сприяє формуванню великих, здорових цибулин. Щоб приготувати розчин, спершу заливаємо літр золи дев’ятьма літрами окропу та залишаємо настоюватися на дві доби. Після цього половину літра настою розводимо у відрі води (приблизно 9 літрів) і використовуємо для поливу під корінь. Важливо поливати лише по зволоженому ґрунту, а не в суху землю, тоді поживні речовини засвояться краще.

Зверніть увагу: усі підживлення потрібно проводити до середини літа. У липні темпи росту цибулі сповільнюються, і внесення добрив вже не матиме відчутного ефекту. Тому червень – найкращий момент, аби підгодувати рослину і забезпечити собі щедрий урожай.