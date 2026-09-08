Для очищення слід використати звичайну харчову соду

Куркума легко залишає на стільниці яскраві жовто-помаранчеві сліди, які особливо помітні на світлих поверхнях. Щоб прибрати таку пляму, не обов’язково використовувати агресивну хімію. The Spruce розповідає, як очистити стільницю від куркуми.

Як приготувати засіб?

Для очищення слід використати звичайну харчову соду. Просто змішайте соду та воду в однакових пропорціях. У результаті має вийти густа паста, яку буде зручно наносити на забруднену ділянку.

Як прибрати пляму?

Пасту потрібно рясно нанести на забруднену ділянку та залишити приблизно на 20 хвилин, щоб засіб встиг подіяти.

Потім поверхню слід протерти чистими вологими серветками. Якщо після очищення пляма залишилася, процедуру можна повторити ще раз.

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