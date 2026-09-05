Якщо діяти швидко та ефективно, від плям можна позбутися за допомогою оцту

Куркума легко залишає яскраві жовто-помаранчеві сліди на тарілках, мисках та іншому посуді. Якщо діяти швидко та ефективно, від плям можна позбутися за допомогою оцту. The Spruce розповідає, як прибрати пляму від куркуми з посуду.

Як видалити плями від куркуми з посуду?

Промийте посуд.

Якщо ви помітили сліди від куркуми на тарілках, спочатку помийте їх від залишків їжі у посудомийній машині, якщо це допустимо для такого типу посуду. Водночас не використовуйте режим сушіння гарячим повітрям, щоб плями не закріпилися.

Якщо ваш посуд не можна мити в посудомийній машині, то зробіть це вручну.

Замочіть посуд у розчині оцту та гарячої води.

Якщо після миття плями все ще залишилися, скористайтеся звичайним оцтом. Помістіть посуд із плямами в місткість, наповнену двома частинами гарячої води та однією частиною оцту.

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Залежно від ступеня забруднення, залиште посуд замочуватися від 20 хвилин до кількох годин або на цілу ніч. Також ви можете повторити процедуру за потреби.

Помийте посуд, як зазвичай.

Як тільки плями зникнуть, покладіть посуд у посудомийну машину або помийте вручну, як зазвичай. Цього разу ви можете використовувати функцію сушіння гарячим повітрям в посудомийній машині.