Засоби для чищення та способи очищення дещо відрізняються від матеріалу стільниці

Плями від чаю та кави можуть залишатися навіть після звичайного протирання стільниці. Це природні хімічні сполуки, які можуть змінювати колір різних матеріалів та волокон доволі ефективно, тому належать до найскладніших плям для видалення. Однак якщо діяти швидко та застосовувати відповідні методи, плями можна усунути. The Spruce розповідає, чим можна відмити плями від чаю та кави зі стільниці.

«Для всіх типів поверхонь діє одне правило: негайно витирайте розлитий чай або каву, перш ніж пігменти встигнуть залишити плями», – наголошує Джессіка Ек, експертка з прибирання та заступниця віцепрезидента Американського інституту прибирання.

Але важливо пам’ятати, що засоби для чищення та способи очищення дещо відрізняються від матеріалу стільниці.

Натуральний та штучний камінь.

Якщо ваша стільниця виготовлена з мармуру, граніту, кварцу або іншого матеріалу на основі каменю, витріть розлиту рідину насухо серветкою з мікрофібри. Потім використовуйте засіб для чищення каменю з нейтральним pH або суміш теплої води з невеликою кількістю мийного засобу для посуду.

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Мармур та деякі інші види натурального каменю є особливо пористими, тому час має вирішальне значення, плями слід негайно прибирати.

Ламінат.

Ламінат – це покривний матеріал, що складається з декількох шарів, які зазвичай включають крафт-папір, просочений смолою, декоративний шар, нанесений на папір та захисне верхнє покриття з меламінової смоли.

Через це ламінат вразливий до вологи та стоячої води, тому розлиту рідину слід негайно витирати, а також повністю висушувати поверхню після прибирання.

Використовуйте неабразивний універсальний засіб для чищення, дозволений для застосування на ламінаті, або теплу воду з мийним засобом для посуду, а потім протріть поверхню м’якою серветкою з мікрофібри.

Дерев’яні стільниці.

Як і у випадку з попередніми двома матеріалами, домашній засіб із теплої води з мийним засобом для посуду підходить для дерев’яних стільниць, але ви також можете знайти спеціальні засоби для чищення дерева.

Це також єдиний випадок, коли ви можете спробувати використати харчову соду з невеликою кількістю теплої води. Просто нанесіть пасту на забруднену ділянку, а потім обережно протріть щіткою з м’якою щетиною.