Звичайне миття не завжди допомагає їх позбутися, однак існує спосіб, який допоможе повернути посуду охайний вигляд

Після зберігання томатного соусу або інших страв із томатами на пластикових контейнерах часто залишаються помітні червоні плями. Звичайне миття не завжди допомагає їх позбутися, однак існує спосіб, який допоможе повернути посуду охайний вигляд. Martha Stewart розповідає, як вивести плями від томатного соусу на пластиковому контейнері.

Як видалити плями від томатного соусу?

Секрет видалення цих надокучливих плям від помідорів полягає в поєднанні харчової соди, мийного засобу для посуду та води. Щоб приготувати розчин, змішайте дві столові ложки соди, одну чайну ложку води та ¼ чайної ложки мийного засобу для посуду.

Нанесіть пасту на забруднений контейнер, потріть та залиште пасту на плямах на щонайменше 15 хвилин. Після цього потріть, змийте та повторіть процедуру, якщо потрібно.