Граніт досі залишається популярним вибором для стільниць, підлоги та фартухів. І за ним дуже легко доглядати, і він, як правило, стійкий до плям. Проте існують засоби, які можуть легко пошкодити камінь. BHG розповідає, як правильно очищати гранітні стільниці.

Як очищати гранітну стільницю?

Протріть стільницю. Для очищення граніту використовуйте м’яку бавовняну тканину разом із м’яким рідким засобом для миття посуду та теплою водою. Промийте та висушіть. Після миття мильним розчином промийте поверхню водою та висушіть м’якою тканиною, щоб видалити плями від води. Глибоке очищення. Для глибшого очищення наповніть пляшку з розпилювачем сумішшю медичного спирту та води у співвідношенні 50\50. Цей спрей надасть гранітним поверхням гарного блиску. Окрім цього ця комбінація також може допомогти знищити мікроби та продезінфікувати поверхні.

Як видалити плями з гранітної стільниці?

Хоча гранітні поверхні мають певну стійкість до плям, вони все одно можуть з'являтися, особливо в місцях приготування їжі та у ванних кімнатах. До поширених плям, які псують поверхні кухні та ванної кімнати, належать плями на масляній основі та органічні плями. Американський інститут природного каменю має зручний посібник, який допоможе вам визначити та видалити плями з каменю та граніту.

Крок 1: Змішайте пасту. Паста може бути ефективним способом видалення плям з гранітних стільниць. Експерти рекомендують використовувати харчову соду як основу для чищення та додавати воду для плям на масляній основі або перекис водню для плям на водній основі. Змішайте харчову соду та рідину до утворення пасти.

Крок 2: Нанесіть пасту і потріть. Нанесіть пасту на пляму. Потім обережно потріть стільницю м'якою тканиною.

Крок 3: Змийте і повторіть. Змийте водою і повторіть, поки пляма не зникне.

Крок 4: Накрийте пасту поліетиленом та залиште на деякий час. Якщо попередній метод не дав результату, нанесіть ще один шар пасти та накрийте ділянку поліетиленом. Закріпіть краї поліетилену скотчем та залиште на ніч або на кілька днів. Зніміть поліетилен, змийте та обережно протріть пляму м’якою тканиною.