Іноді в процесі випічки дріжджів немає під рукою, але це не означає, що потрібно відмовлятися від улюбленої страви. УНІАН розповідає, чим ви можете замінити дріжджі у випічці.

Чим можна замінити звичайні дріжджі?

Якщо у вас вдома немає пресованих дріжджів, ви можете використати гранульовані, але вони відрізняються не тільки способом використання, а й пропорціями – 10 грамів сухих дріжджів дорівнюють 24 грамам свіжих.

А якщо ж у вас немає ні тих, ні інших, на допомогу може прийти розпушувач. Він складається з винного каменю та звичайної соди. Завдяки цьому у тісті відбудеться хімічна реакція, яка створить бульбашки вуглекислого газу та допоможе піднятися вашому тісту. Щоб визначити, скільки розпушувача потрібно використати – зверніть увагу на інструкцію на упаковці.

Також ви можете використати звичайну соду. Харчова сода також здатна виконати важливу для нас дію – підняти та розпушити тісто. Проте для цього способу, вам також потрібно використати кислоту, яка вступить в реакцію з содою.

Кислотою для розпушення тіста може стати: