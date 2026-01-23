Не відмовляйтеся від улюбленої випічки: чим замінити дріжджі, якщо їх нема під рукою
Іноді в процесі випічки дріжджів немає під рукою, але це не означає, що потрібно відмовлятися від улюбленої страви. УНІАН розповідає, чим ви можете замінити дріжджі у випічці.
Чим можна замінити звичайні дріжджі?
Якщо у вас вдома немає пресованих дріжджів, ви можете використати гранульовані, але вони відрізняються не тільки способом використання, а й пропорціями – 10 грамів сухих дріжджів дорівнюють 24 грамам свіжих.
А якщо ж у вас немає ні тих, ні інших, на допомогу може прийти розпушувач. Він складається з винного каменю та звичайної соди. Завдяки цьому у тісті відбудеться хімічна реакція, яка створить бульбашки вуглекислого газу та допоможе піднятися вашому тісту. Щоб визначити, скільки розпушувача потрібно використати – зверніть увагу на інструкцію на упаковці.
Також ви можете використати звичайну соду. Харчова сода також здатна виконати важливу для нас дію – підняти та розпушити тісто. Проте для цього способу, вам також потрібно використати кислоту, яка вступить в реакцію з содою.
Кислотою для розпушення тіста може стати:
- Оцет.
- Сік лимона.
- Лимонна кислота.
- Мед.
- Какао.
- Кисломолочна продукція (кефір, сметана).