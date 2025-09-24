Є багато альтернатив, які не поступаються гною за ефективністю

Багато городників стикаються з ситуацією, коли використовувати гній як добриво неможливо – або його немає в наявності, або він просто не підходить для певної ділянки чи культури. У таких випадках на допомогу приходять альтернативи, які не поступаються гною за ефективністю, а подекуди навіть перевершують його. Про три найбільш результативні замінники пишуть «Новини.Info».

Деревний попіл

Він покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким і забезпечує вентиляцію кореневої системи. Також зола сприяє активізації корисної мікрофлори та знижує кислотність землі. Використовувати слід саме золу з деревини, оскільки в ній найбільше поживних речовин. На одну сотку площі вистачить приблизно 3 кг.

Калімагнезія

Це мінеральне добриво значно підвищує імунітет рослин, покращує смакові якості плодів і сприяє засвоєнню азоту з ґрунту. Особливо добре воно працює на глинистих і піщаних ґрунтах. Калімагнезія також допомагає рослинам легше переносити погодні стреси. Рекомендоване дозування – 3 кг на сотку.

Гірчична макуха

Це повністю органічне добриво, яке не лише збагачує землю азотом, а й відлякує шкідників, бореться з патогенами та залучає дощових черв’яків – природних «помічників» у переробці органіки. Також макуха безпечна для людей і тварин, не має різкого запаху, а гризуни її уникають. Дозування – ті ж 3 кг на сотку.

Для максимальної ефективності ці три добрива можна змішати у рівних пропорціях. Потім суміш вносять у ґрунт із розрахунку приблизно одна склянка на квадратний метр. Такий підхід значно покращить структуру землі, підвищить родючість і сприятиме рясному врожаю.