Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому посадовцю Міністерства оборони України через закупівлю неякісної військової техніки на понад 8,7 млн грн. Про це повідомила прес-служба ДБР в понеділок, 16 серпня.

Як розповіли у відомстві, чиновник закупив так звані антиснайперські системи, які, згідно з результатами експертизи, виявилися непридатними для використання бійцями ЗСУ.

фото ДБР

Також співробітники ДБР встановили, що прилади не відповідають потребам закупівлі. За словами експертів, вони містили демаскувальні елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військових під час використання у бойових умовах.

Наразі дії екс-високопосадовця кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426—1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Водночас у відомстві не розповіли про кого саме йде мова.