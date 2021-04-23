Посадовці оформлювали «елітні» земельні ділянки на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про махінації

Служба безпеки України заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топ-посадовцями Держгеокадастру. Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

Як інформує прес-центр СБУ, загалом зловмисники працювали за двома схемами. Перша діяла через систему документообігу. Її організатори змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур – просто фальсифікуючи документи в системі.

За другою схемою чиновники вивели із держвласності понад 20 тис. га. Ця оборудка працювала у Запорізькій і Донецькій областях. Тут посадовці оформлювали «елітні» земельні ділянки на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про махінації.

відео СБУ

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у шести областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

Як інформував ZAXID.NET, Служба безпеки України викрила схему переведення державних земель у приватну власність за участі керівництва Держгеокадастру у Закарпатській області. Схему організувало вище керівництво ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області.