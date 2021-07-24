Рішення стосується чиновників, які виконують функції держави або місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня, яке зобов’язує чиновників у своїх електронних деклараціях вказувати інформацію про відсутність подвійного громадянства. Відповідний указ №305/2021 оприлюднений на сайті глави держави ввечері 23 липня.

Рішення РНБО стосується чиновників, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.

Чиновники повинні у деклараціях вказувати інформацію про відсутність громадянства іншої держави, а також документів на постійне проживання в іноземній країні.

Крім того, Кабмін має у серпні відзвітувати про створення та внесення законопроектів до Верховної Ради для регулювання подвійного громадянства.

Указ набрав чинності з дня опублікування, тобто з 23 липня. Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладено на Секретаря Ради Олексія Данілова.

Як інформував ZAXID.NET, на засіданні РНБО 26 лютого 2021 року уряду, Центральній виборчій комісії та Службі безпеки України доручили проаналізувати законодавство України щодо подвійного громадянства. За результатами цього аналізу на розгляд Верховної Ради повинні винести проекти законів з цього питання.

Зокрема, в документах має бути визначено, чи можуть люди з подвійним громадянством брати участь у виборах, призначатися на державні посади, бути членами політичної партії тощо. Також має бути прописана «процедура підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції».

Станом на сьогодні в Україні фактично ніяк не регулюється питання подвійного (множинного) громадянства. Навіть якщо в громадянина України є інші громадянства, в Україні вона вважається лише громадянином України.