Чистий четвер – не лише день духовного очищення, а й сприятливий час для роботи на городі. Згідно з народними віруваннями, усе посаджене цього дня росте міцним і дає щедрий урожай. Саме тому багато господарів планують посіви саме на цю дату. Правильно обрані культури допоможуть отримати гарний результат у сезоні. Що посадити у цей день, пише VSN.

Що посадити у Чистий четвер

Народні традиції радять приділити увагу культурам, які добре приживаються та швидко розвиваються.

Картопля дає великі, рівні бульби та добре зберігається. Морква швидко сходить і формує якісний урожай. Зелень: петрушка, кріп, шпинат і рукола ростуть ароматними та соковитими. Кукурудза формує міцні рослини з гарними качанами. Часник добре вкорінюється і стає стійким до хвороб. Огірки можна висівати у відкритий ґрунт або на розсаду залежно від погоди. Томати – ідеальний час для посіву на розсаду. Капуста – різні види дають сильні та здорові рослини. Баштанні культури: кабачки, гарбузи та патисони швидко приживаються.

Які роботи варто виконати

Окрім посадки, у цей день рекомендується провести підготовчі роботи.

Підготовка насіння – замочування та пророщування покращує схожість. Обробка ґрунту – розпушування та внесення добрив покращує структуру землі. Підживлення – допомагає вже наявним рослинам краще розвиватися. Пересадка – сприяє швидкому укоріненню рослин.

Що важливо врахувати

Усі роботи бажано завершити до вечора. Наступного дня традиційно утримуються від активної фізичної праці та присвячують час спокою. Дотримання цих порад допоможе не лише покращити врожай, а й зберегти гармонію під час підготовки до Великодня.