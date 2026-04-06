Страсна п’ятниця вважається днем глибокої скорботи та молитви

Страсний тиждень – це завершальний період перед Великоднем, який має глибоке духовне значення для християн. У ці дні віряни згадують останні події земного життя Ісус Христос та готуються до світлого свята Воскресіння. Тиждень сповнений символізму, молитви та внутрішнього очищення. Саме тому існують певні обмеження, яких традиційно дотримуються. Детальніше про цей період пише ТСН.

Значення днів Страсного тижня

Великий понеділок відкриває тиждень і пов’язаний із наведенням порядку в оселі та думках.

Великий вівторок присвячений духовним настановам і притчам.

Велика середа нагадує про зраду, що стала важливим моментом євангельської історії.

Чистий четвер символізує очищення, як тілесне, так і духовне, тому цього дня традиційно прибирають житло.

Страсна п’ятниця є найскорботнішим днем, коли згадують розп’яття.

Велика субота наповнена тишею і очікуванням великої події – Воскресіння.

Найсуворіші дні та заборони

Страсна п’ятниця вважається днем глибокої скорботи та молитви. У цей час уникають будь-якої важкої роботи, особливо пов’язаної із землею: не копають, не сіють і не садять. Вважається, що такі дії є недоречними у день пам’яті про великі страждання.

Велика субота має більш спокійний характер, однак також не передбачає виснажливої праці. Люди намагаються завершити всі господарські справи заздалегідь, щоб присвятити час тиші, молитві та підготовці до Великодня.