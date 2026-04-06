Чистий четвер – особливий день перед Великоднем, який символізує очищення та оновлення. У цей час віряни згадують події, пов’язані з Ісус Христос, і намагаються впорядкувати не лише оселю, а й власні думки. У народній традиції цей день також пов’язують із залученням добробуту, здоров’я та щастя. Саме тому здавна дотримуються певних звичаїв і прикмет. Що зробити у чистий четвер, пишуть «Подробиці».

Що зробити у Чистий четвер

Насамперед відвідайте храм і помоліться за здоров’я та добробут родини. Після цього ретельно приберіть оселю, приділяючи увагу кожному куточку. Позбудьтеся зайвих речей, щоб звільнити місце для нового. Підготуйтеся до Великодня: випікайте паски, фарбуйте яйця та готуйте святкові страви. Накрийте стіл чистою скатертиною як символ оновлення та достатку.

Грошові традиції та обряди

Перерахуйте всі наявні гроші тричі протягом дня: вранці, опівдні та ввечері. Додайте кілька монет у воду для миття підлоги, щоб символічно притягнути фінансовий добробут. Протирайте стіл за годинниковою стрілкою, уявляючи, як у дім приходить достаток. Виконуйте всі дії з позитивними думками та вірою в добрі зміни.

Народні прикмети

Вмийтеся до сходу сонця, щоб залучити здоров’я та енергію на весь рік. Використовуйте воду зі сріблом для вмивання як символ чистоти та сили. Завершіть прибирання до кінця дня, не залишаючи безладу. Вірте, що порядок у домі сприяє гармонії в житті. Вдале випікання пасок вважається доброю ознакою майбутнього року.