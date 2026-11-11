Віталій Човник висловив претензії до лікарів через смерть доньки

Чоловік і продюсер співачки Ірини Федишин Віталій Човник назвав прізвища двох лікарок, до яких має претензії після смерті доньки. Йдеться про Ольгу Коваль, яка оглядала вагітну співачку вдома перед госпіталізацією, та Христину Мельник, яка вела вагітність Ірини. Також Віталій Човник висловив сумнів у тому, що лікарка, яка проводила співачці ультразвукову діагностику в лікарні, має відповідну сертифікацію. Про це Віталій Човник написав у вівторок увечері, 10 листопада.

Нагадаємо, Ірина Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності після ускладнень, що виникли напередодні пологів. Стан співачки також був критичним. Після складної операції медикам вдалося врятувати її життя, однак через ускладнення їй видалили матку. Родина публічно розповіла про трагедію та заявила про претензії до медиків, які надавали допомогу Ірині.

За словами Віталія Човника, Ірина Федишин перебувала на обліку в лікарні Святої Анни на вул. Мечникова у Львові. Вагітність співачки супроводжувала лікарка Христина Мельник. Саме до неї, зі слів Човника, Ірина звернулася з першими скаргами на біль. Лікарка порадила прийняти гомеопатичний засіб «Вібуркол», магній, лежати в ліжку та за годину повідомити про самопочуття. Однак ці рекомендації не допомогли, і стан Ірини Федишин погіршувався.

«За годину Ірина написала лікарці, що ситуація не змінилася. Ба більше, моя дружина задала конкретне запитання, можливо, її б оглянув черговий лікар??? Натомість Мельник Христина вирішила, що до пологового на огляд їхати ще рано, і прийняла дуже важливе лікарське рішення. Вона написала Ірині: “Наберіть ще Ольгу Іванівну, може, вона щось порадить”. Тобто лікарка, яка вела Ірину і відповідала за неї, знаючи, що перший біль був ще о 17:30, що Ірина пролежала вже годину з тим вібурколом і біль продовжується, що вже на годиннику 22:15, вирішує перекинути усю відповідальність на іншого лікаря», – написав Віталій Човник.

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Ірина Федишин зателефонувала Ользі Коваль, у якої планувала народжувати. Співачка була знайома з нею, оскільки раніше лікарка вже приймала в неї пологи. Тоді, за словами чоловіка Федишин, усе пройшло легко і швидко. Під час телефонної розмови Ольга Коваль запропонувала прийти додому до Ірини та оглянути її. Співачка погодилася.

«Це тепер я розумію: якщо є скарга від вагітної, то лікарка, як мінімум, мала б послухати серцебиття дитини, мала б поміряти тиск дружині... А що відбулося натомість? Лікарка Коваль просто прийшла додому, без нічого, подивилася на живіт Ірини. Спитала: “Якщо ви маєте рукавички, я б оглянула ще внутрішньо”. Я дав ці рукавички, вона подивилася Ірину і сказала те, що ви вже всі чули і знаєте, що нічого критичного не бачить, що треба ставити той “Вібуркол” дальше і все має бути добре», – описав події того вечора Віталій Човник.

«Тепер я читаю у пресі, як пологовий звільнив лікарку. Дивно це читати, бо Коваль Ольга ще відразу після операції прийшла у палату до Ірини, сказала, що зробила помилку і що звільняється з роботи. Тобто це рішення вона прийняла сама, а не лікарня звільнила. Це по-перше. А по-друге, а що робити з Мельник Христиною, яка вела Ірину, яка, знаючи, що біль вже тривав не одну годину, першою призначила «Вібуркол»? І коли минула година, ситуація не змінилася, то її лікарського досвіду не хватило, щоб забити на сполох? Вона вирішила перекинути все на Коваль Ольгу», – вважає Віталій Човник.

Він також звернувся до керівництва лікарні Святої Анни та приватної клініки «Корона», де працює Христина Мельник.

«Ця лікарка досі працює у лікарні, приймає вагітних, надіюсь, хоч “Вібуркол” вже їм не призначає. Окрім того, вона ще й працює в одній приватній клініці. Тому керівництво цього закладу, зверніть увагу, чи дійсно є фаховою ця лікарка? І чому керівництво лікарні Святої Анни мовчить про Мельник Христину, яка вела вагітність Ірини? Чи була проведена оцінка її дій і які рішення за її результатами ухвалено?», – запитав Човник.

Окремо Віталій Човник згадав лікарку ультразвукової діагностики, яка обстежувала Ірину Федишин уже в лікарні. Він поставив під сумнів її професійну підготовку та наявність відповідної сертифікації.

«Те, що я бачив, це Вашу лікарку-узедистку, яку ми чекали годину, і яка, приїхавши, дивлячись у свій монітор, ніяк не могла зрозуміти, що відбувається? Що я мусів аж телефонувати іншому лікарю і на відео показувати той екран, і який зразу сказав, що там відшарування плаценти. Чи має ця лікарка-узедистка сертифікат, бо чув інформацію, що ні. На офіційному сайті лікарні зазначено, що вона пройшла тематичне вдосконалення з пренатальної діагностики, однак це не доводить наявності чинної сертифікації FMF для конкретних видів обстеження. Гаврилюк Світлана, а ви не хочете теж звільнитися після такого керування пологовим? Те, що там тепер цілодобовий лікар з УЗД, це дуже добре. Але де він був раніше? Ви ж не перший день керуєте цією лікарнею, а вже 3 рік?!», – додав Віталій Човник.

Віталій Човник також обурився організацією роботи медзакладу. За його словами, вагітна жінка із сильною кровотечею була змушена самостійно ходити сходами. Крім того, вже за кілька хвилин після надскладної операції, коли Ірина ще не відійшла від наркозу, їй принесли на підпис цілий пакет документів.

Окремі претензії чоловік висловив щодо медичної документації. Він заявив про невідповідності та можливе внесення неправдивих відомостей до документів. Зокрема, час прибуття родини до лікарні вказали як 4:55, хоча фактично вони приїхали о 3:55. Через це, за словами Човника, він у розпачі розірвав аркуші, які йому дали на підпис. Також у документах зазначили, що Ірину транспортували на каталці, хоча, стверджує чоловік, вона йшла самостійно. Віталій Човник вимагає пояснити, хто саме вносив ці записи та хто має нести за це відповідальність.

Після трагедії Віталій Човник звернувся зі скаргою до Міністерства охорони здоров’я та повідомив, що спілкувався з цього приводу з міністром Віктором Ляшком. У лікарні Святої Анни 29–30 жовтня відбулася позапланова перевірка комісії МОЗ.

За інформацією, оприлюдненою Човником, комісія зафіксувала сім порушень: неналежну оцінку ризиків під час вагітності, відсутність належного спостереження за пацієнткою після госпіталізації, суттєве запізнення з проведенням УЗД, неналежне визначення та документування обсягу крововтрати, неправильну тактику переливання крові та її компонентів, несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги із запізнілою діагностикою відшарування плаценти, а також порушення у веденні медичної документації.

«Найважливіше: комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога Ірині не відповідала стандартам і протоколам», – написав Віталій Човник.

Нагадаємо, раніше в лікарні Святої Анни повідомили, що припинили трудові відносини з Ольгою Коваль, яка оглядала Ірину Федишин удома перед госпіталізацією. У медзакладі пояснили це тим, що лікарка самовільно надавала медичну допомогу поза межами лікарні. Також після перевірки МОЗ у лікарні запровадили цілодобове чергування лікарів ультразвукової діагностики.