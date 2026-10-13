Ірина Федишин перебуває у важкому стані

Львівська співачка Ірина Федишин втратила ненароджену доньку. Про це у соціальних мережах повідомив чоловік і продюсер Ірини Федишин Віталій Човник у вівторок увечері, 13 жовтня. Зі слів Човника, стан співачки важкий.

«Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно …. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її… Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини», – написав у короткому повідомленні Віталій Човник.

Про вагітність, яка мала стати для співачки третьою, 39-річна Ірина Федишин оголосила 19 серпня. 29 вересня на 32 тижні вагітності Ірина Федишин під час гендер-паті дізналась, що чекає на дівчинку.

В Ірини Федишин і Віталія Човника двоє синів – 15-річний Юрій та 11-річний Олег.

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