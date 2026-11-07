Ірина Федишин розповіла, що трагедія сталася через передчасне відшарування плаценти

Львівська співачка Ірина Федишин після втрати ненародженої доньки розповіла, що через важкі ускладнення під час вагітності їй видалили матку. Артистка також уперше докладно описала обставини трагедії та висловила претензії до медиків лікарні Святої Анни у Львові, куди звернулася по допомогу. Про це вона написала у великому дописі у фейсбуці у суботу, 7 листопада.

За словами Ірини Федишин, через ускладнення їй довелося пережити складну операцію, під час якої лікарі видалили матку. Тому вона більше не зможе народити дітей.

«Я втратила не лише донечку. Я більше ніколи не зможу народити дитину. Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку», – написала співачка.

Федишин розповіла, що трагедія сталася через передчасне відшарування плаценти. За її словами, кровотеча була внутрішньою, тому зовнішніх ознак крововтрати не було.

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Перший біль Ірина Федишин відчула приблизно о 17:30, коли разом із сім'єю перебувала в кінотеатрі. Спочатку він був схожий на біль під час менструації, а згодом зник. Після повернення додому неприємні відчуття відновилися, тому співачка написала лікарці, яка вела її вагітність.

За словами Федишин, лікарка порадила їй прийняти препарати та встановити свічку. Коли біль не минув, вона звернулася до іншої лікарки, яка мала приймати пологи. Та приїхала до співачки додому, оглянула її та припустила, що це передчасні пологи. Медикиня, за словами артистки, не побачила критичних ознак і порадила продовжити приймати призначені препарати.

Однак біль посилювався. Близько 03:00 Федишин уже ледве могла підвестися з ліжка, тому разом із чоловіком вирішила їхати до пологового. До лікарні Святої Анни вони прибули о 03:55.

Там медики намагалися прослухати серцебиття дитини, однак воно вже не фіксувалося. Приблизно годину лікарі намагалися знайти серцебиття, очікуючи на приїзд фахівчині, яка мала провести УЗД.

Під час ультразвукового обстеження лікарка підтвердила відсутність серцебиття. За словами Федишин, чоловік зв'язався з лікарем, який супроводжував її вагітність і проводив попередні УЗД. Після огляду зображення на екрані він повідомив про повне відшарування плаценти та необхідність негайної операції.

«Коли лікарям вже стало зрозуміло, що відбувається і що вся кровотеча йшла не назовні, а внутрішньо, ми негайно почали підійматися ліфтом на четвертий поверх в операційну», – розповіла співачка.

Федишин зазначила, що через сильну кровотечу лікарі перевели її на загальний наркоз. Прокинулася вона вже в палаті, де дізналася про смерть доньки. Тоді ж іще не знала, що під час операції медикам довелося видалити їй матку, аби врятувати її життя.

У медичній виписці, за словами артистки, були зазначені три діагнози та наслідки операції: внутрішньоутробна загибель дитини, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

Після пережитого співачка намагається зрозуміти, чому її не скерували до лікарні одразу після перших скарг на біль. Вона також ставить під сумнів доцільність домашнього огляду без перевірки серцебиття дитини та вимірювання артеріального тиску.

Окремі запитання в артистки виникли до організації роботи лікарні Святої Анни. Зокрема, вона не розуміє, чому в медзакладі не було чергового лікаря ультразвукової діагностики та чому довелося чекати на його приїзд уночі.

Також Федишин розповіла, що під час перебування в лікарні їй довелося самостійно пересуватися між поверхами, зокрема підніматися сходами на УЗД та добиратися до операційної. Вона наголосила, що вагітну жінку в такому стані, на її думку, мали транспортувати на каталці. Крім того, артистка стверджує, що в медичному протоколі було зазначено транспортування на каталці, хоча насправді цього не було.

«Я не медик, але, аналізуючи все, що сталося, не можу позбутися думки, що ці рішення могли вплинути на трагічний перебіг подій і тяжкість наслідків для мого здоров’я», – написала співачка і додала, що сподівається, що всі обставини будуть належно з'ясовані, а керівництво медзакладу та відповідальні фахівці зроблять необхідні висновки.

Водночас Федишин подякувала медикам, які врятували їй життя. За її словами, від першого болю до операції минуло майже 12 годин.

«Сьогодні я розумію, наскільки великим дивом є те, що я залишилася живою. Я вчуся жити з двома почуттями водночас – невимовним болем за тим, що втратила, і безмежною вдячністю за те, що маю», – додала артистка.

Нагадаємо, 13 жовтня чоловік і продюсер Ірини Федишин Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило ненароджену доньку. Тоді він зазначив, що сама співачка перебуває у важкому стані, а родина переживає найстрашніші дні у своєму житті.