Оксана Савчук стала депутаткою Верховної Ради з округу в Івано-Франківську

В оприлюдненій декларації про доходи за 2022 рік народна депутатка з Прикарпаття від ВО «Свобода» Оксана Савчук вказала, що її чоловік має частку та отримує зарплату у ТОВ «Велдотерм-Україна». Серед засновників компанії – німецьке підприємство Weldoterm та Дмитро Дейкін, який веде бізнес у Росії, сплачуючи там податки.

Як йдеться у декларації народної депутатки, її чоловік Андрій Савчук у 2022 році заробив у ТОВ «Велдотерм-Україна» 36,2 тис. грн. Підприємство є філією німецької компанії Weldotherm та займається виготовленням газових та електричних індустріальних печей, нагрівальних елементів, вимірювальних приладів для проведення термічної обробки тощо.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, Андрію Савчуку належить 8% компанії, а 24% – Дмитру Дейкіну, який проживає у Москві. У відкритих російських реєстрах вказано, що Дмитро Дейкін очолює кілька підприємств у Росії, серед яких ООО «Велдотерм-Сервис». У 2022 році підприємство Дмитра Дейкіна сплатило до російського бюджету понад 1,5 млн рублів податків.

Підприємство партнера чоловіка нардепки сплатило до російського бюджету понад 1,5 млн рублів (клікніть для збільшення)

Окрім заробітку чоловіка, Оксана Савчук задекларувала 457,4 тис. грн заробітної плати у ВРУ, 194,6 тис. грн – на банківських рахунках та 12 тис. євро і 6 тис. доларів готівкою. У власності її чоловіка квартира, площею 57,6 м2, дві земельні ділянки, загальною площею 2,5 тис. м2 і будинок, площею 215 м2 і вартістю 984 тис. грн.

Оксана Савчук стала депутаткою Верховної Ради з округу в Івано-Франківську на позачергових виборах 2019 року, ставши єдиною депутаткою від ВО «Свобода» у парламенті дев’ятого скликання. Вона запропонувала встановити Днем незалежності України 22 січня.