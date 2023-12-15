Приблизно 500 закладів б'юті-інфустрії в Україні використовують російське програмне забезпечення

34 заклади б'юті-індустрії, які працюють на Львівщині, для роботи з клієнтами використовують пов'язане з росіянами програмне забезпечення Altegio. До повномасштабного вторгнення популярним сервісом серед барбершопів, салонів краси та клінік була російська програма Yclients. У 2022 році на ринку з'явилася зареєстрована в Угорщині українська компанія Altegio, яка заперечує будь-який зв'язок з окупантами. Незалежний антикорупційний центр NGL.media знайшов в документації Altegio пряму згадку російського сервісу – функції з запитами на Yclients. За інформацією розслідувачів, засновник російського сервісу Yclients Юрій Петров контролює Altegio.

«У 2020 році компанія Yclients стала резидентом "Сколково" – інноваційного центру, заснованого у 2010 році російським урядом. Компанії з таким статусом користуються податковими пільгами й змушені співпрацювати з російськими спецслужбами. Частина компаній зі "Сколково", що спеціалізуються у галузі інформаційних технологій уже включені у санкційні списки США», – пишуть розслідувачі.

У Львові працює 31 заклад б'юті-індустрії, опис яких має актуальні посилання Altegio чи Yclients:

барбершопи Schwager, Eney, King's, Black Barber, Proof, Barberis, Atlas, Impero Barbers (три заклади), Solidol Barbershop (три заклади), Al'S, Frisor Lemberg Barbershop, Shelter;

реабілітаційний центр Zarpa;

дитяча перукарня MiniBro;

манікюрний салон Anna Tsap Nail Studio,

медична клініка LeoDerm, «Жанві» (два заклади),

салони краси Crystal, Н4, Milady;

грумінг-салон Charlie&Woof Львів

косметологічні центи «Космея», Cosmetology secrets;

послуги схуднення FineLine;

спа-салон Deluxe by Bezvuliak.

Крім цього, ще три заклади, які користуються Altegio, працюють в області – барбершоп Zakatov barber у Пустомитах, барбершоп «Борода» у Дрогобичі, салон краси «Стрекоза» у Трускавці.

Експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов розповів, що російські спецслужби за потреби можуть отримати доступ до клієнтських баз. Крім цього, є загроза, що росіяни можуть просто зламати сервіс бізнесу. Експерт вважає, що найбільшу небезпеку використання Yclients чи Altegio несе для військових.

«Умовний військовий записався на стрижку. Є дата, час, місце, де він буде – тобто потенційні диверсії. Є крадені бази даних прізвищ чи телефонних номерів, і можна з'ясувати хто військовий, хто з СБУ. Це все ж є, відомо, можемо це порівняти й бачити, якщо цей номер фігурує десь в таких сервісах, десь хтось щось замовив, десь кудись записався, то, відповідно, спецслужби знають вже більше деталей, хто де буває і з цим теж щось можна робити», – пояснив експерт.

Зазначимо, що загалом розслідувачі знайшли в Україні приблизно 500 закладів б'юті-індустрії, які використовують російське програмне забезпечення.