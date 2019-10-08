Народна депутатка від «Свободи» запропонувала змінити День Незалежності

На думку Оксани Савчук, День Незалежності слід святкувати 22 січня

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:5816280

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Народна депутатка від «Свободи» запропонувала змінити День Незалежності
фото Оксани Савчук
Оксана Савчук пройшла до парламенту від Івано-Франківщини

Єдина депутатка від ВО «Свобода» у Верховній Раді дев’ятого скликання Оксана Савчук запропонувала встановити Днем незалежності України 22 січня, а також затвердити червоно-чорний стяг «Прапором Національної Гідності».

У проекті постанови № 2205, який в парламенті зареєструвала позафракційна Савчук, йдеться про те, що Днем Незалежності України слід вважати 22 січня і щорічно відзначати його як державне свято, та «рахувати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації».

Водночас парламентарка запропонувала 24 серпня 1991 року вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.

Згідно з оприлюдненою інформацією, до написання тексту цього законопроекту долучилися представники «Свободи»: колишні народні депутати Андрій Іллєнко та Андрій Мохник, а також помічниця Савчук Ольга Альберт.

Крім того, на думку Оксани Савчук, слід встановити також новий державний символ — прапор національно-визвольної боротьби українського народу. Згідно з її задумом, він матиме назву «Прапор Національної Гідності» і складатиметься з двох рівновеликих горизонтальних смуг: верхньої — темно-червоного кольору, нижньої — чорного кольору.

Вона зареєструвала законопроект №2229, який передбачає, що «Прапор Національної Гідності» слід вивішувати на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування на державні свята.

Нагадаємо, колишня секретарка міської ради Івано-Франківська Оксана Савчук стала депутаткою Верховної Ради, перемігши на виборах в 83-му мажоритарному окрузі.

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