Достатньо секунди, щоб замість хрустких грибів вийшла водяниста каша

Білі гриби доволі легко зіпсувати під час смаження. Достатньо секунди, щоб замість хрустких грибів вийшла водяниста каша. Проте існує простий спосіб цього уникнути. Видання Pysznosci розповідає, як смажити білі гриби, щоб вони вийшли золотистими, та як уникнути поширених помилок.

Як посмажити білі гриби, щоб вони стали золотистими?

Найбільша помилка – холодна сковорідка. Її завжди потрібно добре розігрівати, перш ніж починати смажити гриби. Так ви одразу отримаєте золотисту скоринку, а гриби не будуть тушкуватися у воді, яку виділять.

Перед смаженням додайте на сковорідку жир, який добре витримує високі температури, наприклад рафіновану олію або топлене масло. Смажте гриби на сильному вогні, щоб вони вкрилися рум’яною скоринкою та залишилися соковитими всередині. Звичайне вершкове масло краще додати наприкінці приготування: воно надасть білим грибам приємного аромату.

Ще одна проблема – переповнення сковороди. Якщо кинути занадто багато грибів одразу, температура різко впаде. Замість того щоб смажитися, вони почнуть варитися у воді, яку виділять. Також пам’ятайте, що на початку категорично не можна солити білі гриби. Сіль витягує вологу, тому залиште її на самий кінець.

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Чим приправити гриби, щоб не заглушити їхній смак?

Білі гриби мають настільки насичений смак, що не потребують складних приправ. Їх можна просто посолити та додати свіжомелений чорний перець – і цього буде достатньо.

Якщо хочете підкреслити їхній смак, можете додати на сковорідку розчавлений зубчик часнику, гілочку свіжого чебрецю або трохи розмарину. Однак із цими спеціями не варто переборщувати, адже вам потрібно лише підкреслити смак лісових грибів.