Після прання одяг у підковдрі часто збирається в грудки або нерівномірно розподіляється по всі поверхні. У результаті ми отримуємо велику груду мокрих речей, яку доводиться розбирати. УНІАН розповідає, як уникнути цього під час прання.

Як уникнути збивання білизни?

Якщо ваші речі потрапили всередину підковдри – це майже не впливає на якість прання. Але нюанси все ж таки є:

Складні плями. Якщо вони є, то таке прання не допоможе їх позбутися, і вам доведеться окремо замочувати білизну. Алергія. З білизни, яка опинилась в підковдрі, погано вимиваються частинки порошку, що може стати причиною алергічних реакцій.

Для того, щоб швидко розв'язати цю проблему, можна скористатися різними методами: