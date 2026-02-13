Чому білизна збивається в підковдрі: як уникнути цього під час прання
Якщо ваші речі потрапили всередину підковдри – це майже не впливає на якість прання
Після прання одяг у підковдрі часто збирається в грудки або нерівномірно розподіляється по всі поверхні. У результаті ми отримуємо велику груду мокрих речей, яку доводиться розбирати. УНІАН розповідає, як уникнути цього під час прання.
Як уникнути збивання білизни?
Якщо ваші речі потрапили всередину підковдри – це майже не впливає на якість прання. Але нюанси все ж таки є:
- Складні плями. Якщо вони є, то таке прання не допоможе їх позбутися, і вам доведеться окремо замочувати білизну.
- Алергія. З білизни, яка опинилась в підковдрі, погано вимиваються частинки порошку, що може стати причиною алергічних реакцій.
Для того, щоб швидко розв'язати цю проблему, можна скористатися різними методами:
- Зашийте підковдру. Спробуйте зашити частину прорізу, в який потрапляють речі, а після прання шов можна розпороти.
- Пришийте ґудзик або блискавки. Це допоможе закрити проріз так, щоб під час прання туди нічого не потрапляло.
- Купіть мішок для прання. У цей тонкий мішок ви можете покласти підковдру, щоб вона не заважала іншим речам пратися.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter