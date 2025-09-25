Чайний гриб опускається на дно і не спливає: що ви зробили не так і як все виправити
Чайний гриб або комбуча – популярний живий симбіонт, який забезпечує смачний і корисний напій. Та іноді він опускається на дно і не спливає. Це може насторожити, особливо новачків. Vidpoviday пише, чому це відбувається, коли це є нормою, а коли слід діяти.
Чому чайний гриб не спливає
Після поділу гриб може тонути
Це нормально – після відокремлення пластин медузоміцет відновлюється. Молоді гриби можуть лежати на дні до 2 тижнів, дорослі – максимум 2-3 години.
Низька температура або темрява
Оптимальна температура +23-25°C. Якщо нижче – гриб сповільнюється або гине. Також йому потрібне світло, але без прямих сонячних променів.
Неправильний догляд:
- промивання холодною чи гарячою водою;
- використання водопровідної води з хлором;
- несвоєчасне зливання напою;
- брудна тара.
Порушення приготування настою:
- надто багато або мало цукру (оптимум: 80-150 г/л);
- недостатньо якісна заварка;
- вода не кип’ячена або не фільтрована;
- додали сирий цукор прямо в банку.
Молода або травмована пластина
Після поділу або необережного поводження гриб адаптується довше. Його не можна різко рвати чи різати – краще ділити руками або стерильним інструментом.
Чому чайний гриб стоїть вертикально в банці
Якщо гриб став «на ребро» – це не завжди проблема. Причини:
- тісна ємність;
- занадто багато рідини;
- діаметр банки не відповідає розміру гриба.
Повернення до горизонтального положення зазвичай відбувається самостійно.
Що робити, якщо гриб не спливає довго:
- зменште обʼєм рідини;
- додайте сироп (якщо мало цукру);
- перевірте температуру в кімнаті;
- промийте гриб та банку;
- видаліть пошкоджені шари;
- залийте 1 л живильного розчину з 150 г цукру;
- поставте в тепле, світле місце.
Якщо через 1-2 тижні гриб не спливає, можливо, він загинув.