Після поділу гриб може тонути

Чайний гриб або комбуча – популярний живий симбіонт, який забезпечує смачний і корисний напій. Та іноді він опускається на дно і не спливає. Це може насторожити, особливо новачків. Vidpoviday пише, чому це відбувається, коли це є нормою, а коли слід діяти.

Чому чайний гриб не спливає

Після поділу гриб може тонути

Це нормально – після відокремлення пластин медузоміцет відновлюється. Молоді гриби можуть лежати на дні до 2 тижнів, дорослі – максимум 2-3 години.

Низька температура або темрява

Оптимальна температура +23-25°C. Якщо нижче – гриб сповільнюється або гине. Також йому потрібне світло, але без прямих сонячних променів.

Неправильний догляд:

промивання холодною чи гарячою водою;

використання водопровідної води з хлором;

несвоєчасне зливання напою;

брудна тара.

Порушення приготування настою:

надто багато або мало цукру (оптимум: 80-150 г/л);

недостатньо якісна заварка;

вода не кип’ячена або не фільтрована;

додали сирий цукор прямо в банку.

Молода або травмована пластина

Після поділу або необережного поводження гриб адаптується довше. Його не можна різко рвати чи різати – краще ділити руками або стерильним інструментом.

Чому чайний гриб стоїть вертикально в банці

Якщо гриб став «на ребро» – це не завжди проблема. Причини:

тісна ємність;

занадто багато рідини;

діаметр банки не відповідає розміру гриба.

Повернення до горизонтального положення зазвичай відбувається самостійно.

Що робити, якщо гриб не спливає довго:

зменште обʼєм рідини;

додайте сироп (якщо мало цукру);

перевірте температуру в кімнаті;

промийте гриб та банку;

видаліть пошкоджені шари;

залийте 1 л живильного розчину з 150 г цукру;

поставте в тепле, світле місце.

Якщо через 1-2 тижні гриб не спливає, можливо, він загинув.