айчастіше причина криється не в рецепті, а в помилках, яких припускаються під час приготування

Домашній квас вважається одним із найпопулярніших літніх напоїв, однак не завжди результат виправдовує очікування. Іноді він виходить занадто кислим, гірким або майже без смаку. Найчастіше причина криється не в рецепті, а в помилках, яких припускаються під час приготування. Expert розповідає, чому ж домашній квас виходить несмачним.

Чому домашній квас виходить несмачним?

Неправильно підготовлений хліб.

Для класичного квасу зазвичай використовують житній або бородинський хліб. Якщо його недостатньо підсушити занадто сильно, смак напою може зіпсуватися.

Порушення пропорцій.

Надмірна кількість цукру не допоможе зробити домашній квас смачнішим. Під час бродіння цукор активно переробляється дріжджами, і через надлишок цукру у результаті напій може стати різким або надто кислим.

Також кулінари рекомендують уважно ставитися до кількості дріжджів. Якщо їх забагато, квас набуває характерного дріжджового присмаку та неприємного запаху.

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Час бродіння.

Якщо напій стоятиме надто довго, він може перекиснути. Якщо ж процес зупинити надто рано, квас вийде майже без смаку.

Неякісна вода.

Вода становить основу напою, тому її смак теж впливає на кінцевий результат.

Брудний посуд.

Погано вимиті банки або посуд можуть теж стати причиною сторонніх запахів і небажаних процесів бродіння.

Температура.

Якщо квас бродитиме у занадто холодному місці, процес сповільниться. А якщо ж температура буде надто високою, напій може швидко перекиснути.

Після завершення бродіння напій рекомендується одразу прибрати в холодильник, щоб смак стабілізувався і зупинився процес надмірного утворення кислоти.