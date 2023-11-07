Якщо квітка «облюбувала» якесь місце, то зміна умов може їй лише нашкодити

Фікус є вельми невибагливою і не дуже вже вимогливою рослиною. Однак є деякі помилки в догляді, які можуть його погубити, пише Ukr.Media.

Якщо ви часто переставляєте цю рослину з місця на місце або ж повертаєте горщик, то не варто дивуватися, що фікус почав в’янути. Ці дії здаються нешкідливими тільки на перший погляд, однак для фікуса вони можуть бути згубними, адже він не любить стресів і не терпить перестановки. Якщо квітка «облюбувала» якесь місце, то зміна умов може їй лише нашкодити.

Також не варто забувати про те, що ця рослина все ж є тропічною. Тому періодично їй варто влаштовувати душ, але максимально акуратно. Потрібно віднести рослину у ванну і злегка полити крону водою, обов'язково теплою.

Потім дайте квітці трохи постояти у ванній. Після таких водних процедур у жодному разі не ставте фікус відразу біля відкритого вікна, інакше можете завдати рослині сильної шкоди. Завдяки цим простим правилам догляду ця рослина довго тішитиме вас густою кроною.