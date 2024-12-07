Фруктузову додають практично у всі солодощі

Нині фруктозу (цукрозамінник) широко використовують у харчовій промисловості. Її ще й пропонують як «здорову альтернативу» у солодощах «без цукру» і для людей із цукровим діабетом. Та виявилося, що вона є неабияк шкідливою для організму, повідомила у Facebook 7 грудня відома дієтологиня Оксана Скиталінська. Є дані про те, що додана фруктоза стимулює ріст злоякісних пухлин.



«Додана фруктоза порушує роботу печінки, запускає процес відкладення жиру в клітинах печінки і є однією з ключових причин жирового гепатозу, порушує холестериновий обмін (прискорений атеросклероз), руйнує структуру та роботу білків, і, особливо, білка колагену (а це – судини, суглоби, звʼязки, хребет, шкіра, криштали), порушує роботу мозку та спричинює системне запалення в усьому організмі», – пише дієтологиня.

Чим відрізняється фруктоза від глюкози?

За словами Оксани Скиталінської, фруктоза, на відміну від глюкози, не спричинює такого стрибка цукру в крові, як глюкоза (цукор) і не викликає вироблення гормону інсуліну в підшлунковій залозі, чим аргументують її використання виробники солодощів «без цукру», але в печінці вона таки перетворюється на глюкозу, а з неї – в жир.

А тепер з’явилася ще одна новина про шкоду фруктози. 4 грудня 2024 року авторитетний журнал Nature опублікував дані про те, що додана фруктоза стимулює ріст злоякісних пухлин.



Раніше, за словами дієтологині, вважалось, що фруктоза не така і страшна, на ріст пухлин не діє, тому що в пухлинах людини немає експресії гена для ферменту кетогексокінази С, а це означає, що фруктозу вони не засвоюють. І коли пухлину в пробірці поміщали у фруктозне середовище, вона і справді не росла.



«Але виявилося, що кетогексокіназа С в надлишку є в печінці пацієнтів. І далі все іде так: печінка споживає фруктозу і у відповідь виробляє лізофосфатидилхоліни (ЛФГ). Вони надходять у кров і «годують» пухлину, прискорюючи зростання злоякісної маси щонайменше вдвічі», – пише Оксана Скиталінська.

Отже, у пробірці – без печінки – фруктоза на зростання пухлинних клітин не впливає, а в організмі, завдяки печінці, стимулює ріст пухлин.

Куди додають фруктозу?

Дієтологиня каже, що всюди: всі торти із солодким сиропом для просочування, всі цукерки, вафлі, зефіри, желейки, дитячі печивка, «здорові солодощі без цукру», солодкі напої тощо.

Фруктоза також є у фруктах та ягодах, але у них її концентрація мала, вона розбавлена водою, клітковиною, вітамінами та фітонутрієнтами і у невеликих кількостях, за словами дієтологині, не шкідлива.

Якщо після напруженого дня вам хочеться склянку чаю, то дієтологиня радить додати ложечку цукру.