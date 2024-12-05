Важливо пам'ятати, що подарунки повинні бути не лише смачні, але й корисні

Свято Миколая вже на порозі і діти (та й дорослі) в очікуванні подарунків. І дітвора звикла, що частиною подарунка від святого Миколая є солодощі: цукерки, шоколадки тощо. На різдвяні свята дітям також приносять солодкі подарунки, а це шкідливо для здоров’я малечі. Дітям важко відмовитися від солодощів і нерідко їм хочеться за день з’їсти усі цукерки, що були у подарунку. Аби не було такої спокуси, медики радять солодощі або хоч би їх частину замінити фруктами. І ось чому.

«Природні цукри з фруктів та ягід діють на організм інакше, ніж додані цукри, які містяться, наприклад, у кондитерських виробах і газованих напоях. Ця різниця має суттєвий вплив на здоров'я. Зловживання солодощами з великою кількістю доданого цукру може призвести до низки руйнівних наслідків для здоров’я», – повідомили у ЦГЗ.

Чим небезпечне вживання надмірної кількості продуктів із доданим цукром?

Лікарі радять батькам стежити за тим, скільки солодощів з доданим цукром їсть син чи донька, бо це може призвести до низки захворювань, а саме:

карієсу;

ожиріння;

цукрового діабету 2-го типу;

артеріальної гіпертензії та інших розладів серцево-судинної системи.

Дітям дуже важко встояти перед солодощами з доданим цукром, бо вони мають наднасичений солодкий смак і здатність швидко підвищувати рівень цукру в крові. А це стимулює викид дофаміну — нейромедіатора, що створює відчуття задоволення, і організм прагнутиме отримати ще більше цукру для підтримання цього задоволення. Відповідно, дитина хотітиме з’їсти всі подаровані цукерки за раз.

Заборонити їсти цукерки чи інші солодощі неможливо, бо це може зіпсувати дитині свято. І заборонений плід, як відомо, солодкий. Тому краще у подарунку цукерки або хоч би їх частину замінити фруктами.

У чому користь фруктів?

Фрукти та ягоди – це відмінне джерело природних цукрів, які задовольняють бажання солодкого і забезпечують організм важливими вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Вони підтримують імунну систему, підвищують рівень енергії та покращують загальний стан здоров’я.

Фрукти та ягоди мають цілу низку переваг:

містять корисні речовини: фрукти й овочі забезпечують організм вітамінами, клітковиною та антиоксидантами;

фрукти й овочі забезпечують організм вітамінами, клітковиною та антиоксидантами; покращують травлення: клітковина у фруктах підтримує нормальну роботу травної системи та допомагає контролювати масу тіла;

клітковина у фруктах підтримує нормальну роботу травної системи та допомагає контролювати масу тіла; знижують ризик захворювань: регулярне вживання фруктів і ягід може зменшити ризик серцево-судинних захворювань і діабету.

Тож медики рекомендують батькам розглянути фрукти як здорову альтернативу традиційним солодощам від Миколая. Це не лише смачно, але й надзвичайно корисно для дітей.