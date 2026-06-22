Різноколірні ганчірки допомагають не використовувати одну й ту саме серветку для всіх поверхонь

Під час прибирання багато хто обирає ганчірки за кольором лише через особисті вподобання. Але насправді різні відтінки часто використовують не тільки для дизайну, а й для того, щоб розподілити інвентар за призначенням і зробити прибирання більш ефективним. Noklapja розповідає, чому ж ганчірки для прибирання мають різні кольори.

Для чого потрібне кольорове маркування?

Різноколірні ганчірки допомагають не використовувати одну й ту саме серветку для всіх поверхонь. Завдяки цьому також зменшується перенесення бруду та бактерій з одного приміщення до іншого.

Універсального стандарту кольорового маркування не існує, тому ви можете самостійно вибудувати власну систему. Експерти з прибирання зазначають, що саме це допомагає уникнути перехресного забруднення та робить прибирання ефективнішим.

Найчастіше використовують такі позначення:

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