Хліб псується зазвичай через неправильні умови зберігання

Навіть свіжий хліб може зачерствіти або вкритися пліснявою вже за кілька днів після купівлі. Часто це трапляється через неправильні умови зберігання. Чому він так швидко псується та як цьому запобігти, розповідає УНІАН.

Чому хліб швидко пліснявіє?

Лікарка-дієтологиня Євгенія Розум пояснила, чому ж хліб так швидко пліснявіє. За її словами, хліб псується зазвичай через неправильні умови зберігання. Раніше випічку не зберігали в поліетиленових пакетах, а зараз ми дуже часто залишаємо хліб саме в цьому пакованні. І всередині накопичується волога, яка не випаровується, а створює сприятливі умови для розвитку плісняви.

Також не варто забувати про те, що у випічці містяться вуглеводи, якими «харчується» цвіль. А спори бактерій, які проростають на тісті, є навіть у повітрі. Саме тому повністю захистити хліб від плісняви не вийде.

Водночас залишати хліб в пакеті на короткий час, наприклад, до наступного дня, зазвичай можна. Проблеми виникають, якщо тримати хліб на сонці або біля батареї. Через тепло всередині паковання може утворюватися той самий конденсат, який прискорює появу плісняви.

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Як зберігати хліб свіжим довше?

Щоб хліб довше залишався свіжим, його варто зберігати в пакованні, яке пропускає повітря. Раніше для цього використовували торбинки з льону або загортали випічку в полотно. Така тканина дає змогу зайвій волозі випаровуватися, зменшуючи ризик появи плісняви.

Для зберігання підійдуть також тканинні мішечки, рушники або хлібниці з вентиляційними отворами. Важливо, щоб вони були чистими й сухими.