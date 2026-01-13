Найкраще картопля зберігається за температури від +2 до +4 градусів

Зимове зберігання картоплі часто ускладнюється через теплі зими, підвищену вологість і порушення температурного режиму. У таких умовах бульби можуть почати проростати ще до весни, втрачаючи щільність, смак і поживні властивості. Щоб уникнути псування врожаю, важливо вчасно вжити простих, але дієвих заходів. Що слід зробити, пише ТСН.

Чому картопля починає проростати взимку

Основною причиною появи паростків є надто висока температура у погребі або підвалі. Якщо вона перевищує +5–6 градусів, бульби поступово виходять зі стану спокою. Додатковим чинником стає підвищена вологість та недостатня вентиляція, через що картопля швидше «прокидається».

Світло також негативно впливає на зберігання. Навіть слабке освітлення стимулює біологічні процеси в бульбах, тому картоплю необхідно тримати в повній темряві.

Оптимальні умови для зберігання картоплі

Найкраще картопля зберігається за температури від +2 до +4 градусів. Повітря в приміщенні має бути помірно сухим, із можливістю регулярного провітрювання. Ящики або мішки не варто ставити безпосередньо на підлогу, краще розмістити їх на піддонах або дерев’яних решітках.

Як зупинити проростання картоплі в погребі

Використання яблук

Стиглі яблука виділяють природний газ етилен, який уповільнює формування паростків. Достатньо покласти кілька яблук у ящик із картоплею, щоб значно знизити ризик проростання. Важливо регулярно перевіряти плоди та прибирати ті, що почали псуватися.

Застосування крейди

Крейда ефективно поглинає надлишкову вологу, яка активізує проростання. Картоплю можна злегка пересипати крейдяним порошком або покласти кілька шматків крейди в кожен ящик. Це простий і доступний спосіб стабілізувати мікроклімат.

Часник як природний захист

Неочищені зубчики часнику, розкладені між бульбами, знижують ризик появи цвілі та сповільнюють проростання. Крім того, часник має антисептичні властивості, що позитивно впливають на загальний стан врожаю.

Цибулеве лушпиння

Сухе лушпиння цибулі добре вбирає вологу та створює повітряний прошарок між бульбами. Воно також містить фітонциди, які стримують розвиток грибкових захворювань у погребі.

Що робити з пророслими бульбами

Картоплю з паростками потрібно обов’язково перебрати й відокремити від здорових бульб. Навіть невелика кількість пророслої картоплі може спровокувати проростання всього ящика. Місце зберігання після цього варто просушити та обробити крейдою або деревною золою.