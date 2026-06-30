Коли надворі температура вища, ніж у приміщенні, відкриті вікна лише впускають гаряче повітря

У спекотні дні багато людей намагаються будь-яким способом охолодити оселю, але деякі звички лише погіршують ситуацію. Woman and Home розповідає, які поширені помилки можуть зробити кімнати ще теплішими.

Відкриття всіх вікон.

Коли надворі температура вища, ніж у приміщенні, відкриті вікна лише впускають гаряче повітря. Фахівці радять тримати вікна зачиненим протягом найспекотнішої частини дня, а потім відкривати їх пізніше ввечері, коли все охолоне.

Не залишайте вентилятор у порожніх кімнатах.

Вентилятор не охолоджує повітря, а лише рухає його та створює відчуття прохолоди. Увімкнений вентилятор у порожній кімнаті лише витрачає електроенергію.

Не використовуєте осушувач повітря.

Вологість у приміщенні сильно впливає на сприйняття спеки. Вологе повітря наче запечатує тепло та робить його ще важчим. Щоб це виправити, встановіть осушувач повітря, якщо вологість перевищує 60%.

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Залишаєте штори та жалюзі відкритими.

Пряме потрапляння сонячного світла через вікна може підвищити температуру у кімнаті на 2–4°C. Щоб зменшити температуру, закривайте штори та жалюзі вдень. Також ви можете використовувати світловідбивальні чи затемнювальні тканини.

Готуєте їжу всередині будинку.

Усі кухонні прилади виділяють значну кількість тепла. Якщо ви будете щось готувати, у вашому будинку гарантовано підвищиться температура на кілька градусів. Ви можете спробувати готувати зранку або на вулиці, якщо у вас є приватне подвірʼя.