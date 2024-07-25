Підгодівлі кукурудзі необхідні, але якщо з ними перестаратися, рослини з великою ймовірністю підуть у бадилля

Розмір, розташування та наповненість качана кукурудзи чітко показують, коли рослина відчувала стрес і наскільки сильним він був. Якщо качани кукурудзи перестають розвиватись або взагалі не з’явились, тоді варто звернути увагу на важливі фактори при вирощуванні культури.

Неправильна агротехніка

Якщо кукурудза росте дрібною і чахлою або, навпаки, виросла вище за ваш зріст, а качанів на ній не утворюється, можливо, ви щось наплутали з агротехнікою – висадили нерайонований сорт, сильно загустили посадки, не підживили попередньо ґрунт, не боролися з бур'янами, не поливали рослини або регулярно переливали їх, пише Ukr.media.

Щоб такого не сталося, нагадаємо коротко основні правила вирощування кукурудзи:

обирайте ранні сорти;

готуйте ґрунт під кукурудзу заздалегідь – восени, заправляючи його фосфором і калієм, надмірно кислий ґрунт вапнуйте;

навесні перед посівом внесіть на грядки азотну підгодівлю;

у регіонах з коротким літом або примхливим кліматом не сійте насіння одразу у город, використовуйте розсадний метод вирощування;

дотримуйтесь термінів посіву – температура ґрунту на глибині загортання насіння повинна прогрітися мінімум до +10°C;

проведіть передпосівну обробку насіння (4-5 днів прогрійте за температури +35°С, а потім на кілька днів замочіть у теплій воді);

не загущайте посадки, залишайте не менше ніж 40-50 см між рядками і 60 см між рослинами у них;

обов'язково розпушуйте ґрунт біля основи стебел, підгортайте кукурудзу і видаляйте бурʼяни, які забирають ресурси у молодих рослин;

регулярно поливайте посадки;

своєчасно проводьте пасинкування кукурудзи;

не забувайте про підгодівлі кукурудзи, які варто провести хоча б тричі протягом сезону;

вчасно проводьте заходи щодо захисту від хвороб і шкідників.

Негода

Якщо у момент дозрівання йдуть часті сильні дощі, град або постійно дме вітер, пилок просто змивається на землю або здувається з ділянки, не встигаючи запилити квітки. Поганою є й зворотна ситуація з вітром – коли його немає взагалі і потоки повітря просто не переносять пилок. У результаті качани на кукурудзі або взагалі не утворюються, або є наполовину порожніми, коли стиглі зерна розташовуються на великій відстані одне від одного.

Виходи з такої ситуації є два. По-перше, ви можете зайнятися штучним запиленням кукурудзи самостійно – під час дозрівання пилку збирати його у пакет і потім за допомогою щітки або пензлика наносити на квітки. По-друге, ви можете посадити трохи рослин приблизно на тиждень пізніше за інші – тоді пилок буде утворюватися у різний час, що підвищить шанси на нормальне природне запліднення кукурудзи.

Перегодовування кукурудзи

Підгодівлі кукурудзі необхідні, але якщо з ними перестаратися, рослини з великою ймовірністю підуть у бадилля. Ви отримаєте високі потужні стебла з великою кількістю листя, де недорозвинені качани будуть заблокованими у обгортці з листя. Якщо зерна у таких качанах-карликах і утворяться, то лише у малій кількості.

Вихід – готувати грядки під кукурудзу з урахуванням родючості ґрунту на ділянці і надалі дотримуватися схеми підгодівлі рослин. Після висадки розсади або сходів насіння і утворення на стеблах шести повноцінних листочків кукурудзу необхідно підгодувати органікою. Відмінні варіанти – 5% розчин курячого посліду, настояний кілька днів, або 10% розчин коров'яку. У такий спосіб підживлювати кукурудзу потрібно після рясного поливу, щоб не спалити посадки.

Через кілька тижнів після органічної підгодівлі потрібно дати рослинам і додаткове мінеральне живлення. Для цього у міжряддя вносять по 20 г сірчанокислого калію або калімагнезії і суперфосфату. У першій половині липня можна провести листову підгодівлю кукурудзи, надавши перевагу добривам з мікроелементами з обов'язковою наявністю азоту. Добре підійде для цієї мети сечовина (50 г добрива розчинити у 10 л води). Обприскувати кукурудзу потрібно вранці або ввечері, а для профілактики збліднення листя у розчин можна додати 30 г сульфату магнію.

Водний або температурний стрес

Як недолив, так і перелив можуть негативно позначитися на формуванні качанів кукурудзи.

Ситуацію може погіршити температурний стрес – постійна сильна спека, яка вища за 30° С або надмірно холодна погода, коли температура нижча за 10° С. Ще один можливий негативний фактор – різке зниження кількості сонячного світла у фазу квітнення рослин.

Хоча б раз на тиждень рясно зволожуйте ґрунт під посівами, а у період закладення і дозрівання качанів зменште інтервал між поливами удвічі. У спеку полив потрібно здійснювати ще частіше.

Якщо хочете виростити здорову кукурудзу і отримати рясний врожай качанів, не нехтуйте найпростішими правилами агротехніки – дотримуйтесь сівозміни, обирайте районовані сорти, грамотно підживлюйте ґрунт під посадки, доглядайте за рослинами і за необхідності допоможіть квітам перезапилитися.