Усі роблять ці помилки: чому куряче філе виходить сухим
Багато що залежить від базових кулінарних звичок
Куряче філе доволі часто пересушують під час приготування. І причина зазвичай не в рецепті – багато що залежить від базових кулінарних звичок.
Чому куряче філе виходить сухим?
Основні причини, чому куряче філе виходить сухим, пов’язані з неправильним приготуванням або недотриманням температурного режиму.
- Пересмажування або переварювання. Куряче філе містить мало жиру, тому доволі легко висихає.
- Відсутність маринаду або соління. Сухість можна зменшити, якщо замаринувати грудку хоча б на 30 хвилин.
- Нерівномірна товщина. Тонкі краї м’яса швидко пересмажуються, а товста середина залишається сирою.
- Неправильний спосіб термообробки. Варіння у воді без спецій і жиру витягує з грудки вологу. Найкраще посмажити філе з невеликою кількістю масла або запекти м’ясо в соусі.
За матеріалами РБК-Україна та Real Simple.
