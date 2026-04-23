Куряче філе доволі часто пересушують під час приготування. І причина зазвичай не в рецепті – багато що залежить від базових кулінарних звичок.

Чому куряче філе виходить сухим?

Основні причини, чому куряче філе виходить сухим, пов’язані з неправильним приготуванням або недотриманням температурного режиму.

Пересмажування або переварювання. Куряче філе містить мало жиру, тому доволі легко висихає. Відсутність маринаду або соління. Сухість можна зменшити, якщо замаринувати грудку хоча б на 30 хвилин. Нерівномірна товщина. Тонкі краї м’яса швидко пересмажуються, а товста середина залишається сирою. Неправильний спосіб термообробки. Варіння у воді без спецій і жиру витягує з грудки вологу. Найкраще посмажити філе з невеликою кількістю масла або запекти м’ясо в соусі.

За матеріалами РБК-Україна та Real Simple.