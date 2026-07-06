Продукти з сильним запахом, що знаходяться в безпосередній близькості від льоду, є поширеною причиною того, що він змінює смак

Якщо кубики льоду після заморожування мають сторонній запах або неприємний присмак, причина найчастіше не у воді. Martha Stewart розповідає, чому кубики льоду в морозилці змінюють свій смак.

Чому лід змінює свій смак?

Запахи від продуктів

Продукти з сильним запахом, що лежать біля льоду, є поширеною причиною того, що він змінює смак. Лід діє майже як губка для запахів морозильної камери, оскільки лід пористий і має велику площу поверхні, пояснює Бріт Анжелеско, експерт з побутової техніки.

Якщо у вас є продукти, що лежать відкритими, вони з ще більшою ймовірністю вплинуть на смак вашого льоду.

Щоб уникнути цього, щільно загортайте продукти та правильно зберігайте їх у морозильній камері, особливо якщо вони мають природний різкий запах.

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Коливання температури

Лід з неприємним смаком іноді може свідчити про серйознішу проблему з морозильною камерою, а не про проблему самого льоду.

«Як тільки лід починає набувати дивного смаку, перше, на що я раджу звернути увагу – це стан самої морозильної камери», – каже Анжелеско.

Наприклад, зношена ущільнювальна прокладка дверцят може пропускати тепле вологе повітря всередину морозильної камери. За словами Емі Чернофф, експертки з побутової техніки, це може призвести до надмірного утворення інею, неприємних запахів та нестабільних умов заморожування, що негативно впливає на якість льоду.

Перевірте ущільнювальну прокладку дверцят на наявність тріщин, щілин або сміття та переконайтеся, що дверцята щільно зачиняються після кожного використання.

Забруднена морозильна камера

Як і будь-яка побутова техніка, ваша морозильна камера також потребує регулярного прибирання.

«Нерегулярне прибирання призводить до того, що дрібні розливи, крихти та залишки старих продуктів залишаються в системі, що може вплинути на смак і запах льоду, навіть якщо льодогенератор працює належним чином», – каже Чернофф.

Пам’ятайте: лід чутливий до навколишнього середовища, тому пропущене прибирання призводить до появи льоду з неприємним смаком.